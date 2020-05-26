Трое в медицинских масках связали и пытали бизнесмена в его доме

Ночью 23 мая лихие 90-е заглянули в гости к заместителю генерального директора крупной сельскохозяйственной фирмы Игорю В*. Мужчина спокойно отдыхал в своём домике в деревне Кнутово и уже готовился ко сну, когда услышал во дворе странные звуки. Внезапно в его дом вломились трое неизвестных мужчин, все в масках и с ножами. Разбойники напали на Игоря, избили его и связали по рукам и ногам пластиковыми хомутами и скотчем.

«Обездвижив хозяина дома, грабители стали требовать выдать им деньги и угрожали Игорю ножами. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен показал налетчикам свой тайник. Оттуда разбойники похитили 800 000 рублей и сбежали с места преступления. Чудом мужчина смог высвободить руки и вызвать помощь», - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах

Избитого бизнесмена госпитализировали в больницу с диагнозом "множественные ушибы головы, кистей рук и обеих голеней". Сейчас врачи занимаются его здоровьем. Полицией было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ - Разбой. Налетчики действовали аккуратно и были в перчатках, однако все же оставили на месте отпечатки и следы обуви. Эти улики помогут оперативникам разыскать преступников и задержать их.

*Имя изменено