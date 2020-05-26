Расписание ЕГЭ в Москве 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Рособрнадзор утвердил новое расписание ЕГЭ в 2020 году. Напомним, из-за пандемии коронавируса сроки экзаменов переносились дважды. В результате, экзаменационная кампания стартует 29 июня.

Однако, первые дни отводятся под пробные экзамены, чтобы организаторы сумели, в случае необходимости, скорректировать процедуры проведения ЕГЭ, которые усложнены из-за санитарных требований Роспотребназора. Так, чтобы снизить риски распространения инфекции, в экзаменационных аудиториях будет проводиться дезинфекция. Рассадку учащихся изменят так, чтобы выпускники сидели не ближе, чем в 1,5 метрах друг от друга. А у всех входящих в пункты проведения ЕГЭ будет измеряться температура.

Кроме того, чтобы соблюсти социальную дистанцию и избежать столпотворений, самый массовый экзамен (по русскому языку) разделят на два дня. Никаких преимуществ тем, кто попадет на второй день ЕГЭ, это не даст – вариантов слишком много и они формируются автоматически из общего банка заданий.

В итоге, ЕГЭ по разным предметам в 2020 году пройдет в следующие дни:

29 и 30 июня – пробные экзамены.

3 июля - география, литература и информатика.

6 и 7 июля – русский язык.

10 июля – профильная математика (базовая математика отменена в этом году).

13 июля – история и физика.

16 июля – обществознание и химия.

20 июля – биология, иностранные языки (письменная часть).

22 и 23 июля – иностранные языки (устная часть).

24 и 25 июля – резервные дни.

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