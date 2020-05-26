2020-05-26T13:23:34+03:00
Авто

Первый день работы каршеринга в Москве: машины напрокат брали в 16 раз реже, чем до пандемии

Арендовали автомобиль 1500 москвичей
Анастасия ВАРДАНЯН
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Московский каршеринг после двух месяцев запрета из-за пандемии коронавируса поехал с 25 мая. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"Московский каршеринг после двух месяцев запрета из-за пандемии коронавируса поехал с 25 мая. Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
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Московский каршеринг после двух месяцев запрета из-за пандемии коронавируса поехал с 25 мая. Но поехал по новым правилам. Взять машину в аренду можно минимум на пять дней и при этом нужно иметь цифровой пропуск для работы в столице. Итоги первого дня подвели в столичном Дептрансе.

- Со вчерашнего дня уже 4 оператора каршеринга возобновили работу в Москве. В первый же день работы пользователи взяли в аренду на 5 дней около 1,5 тысяч автомобилей — больше всего жители Таганского и Тверского районов, Люблино и Куркино, - сообщили "КП" в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Первый день работы показал предсказываемый экспертами низкий спрос. По данным Дептранса, до пандемии ежедневно каршерингом пользовались 25 тысяч человек. Не трудно подсчитать, что спрос на услугу сократился в 16 раз.

У многих желающих взять машину нет цифровых пропусков. Кроме того, раньше многие использовали каршеринг именно для спонтанных поездок. Вышел из магазина, увидел машину с наклейками, сел и поехал. Сейчас в период самоизоляции это не актуально. Но безопасность сейчас важнее прибыли.

- После завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора, — отметил Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы.

ЗНАЙ

Какие каршеринговые фирмы работают?

- Яндекс.Драйв

- Делимобиль

- BelkaCar

- YouDrive

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ИСТОЧНИК KP.RU

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