2020-05-26T13:29:01+03:00
Политика

Колокольцев представил нового начальника полиции на Чукотке

Последние три года Александр Смирнов служил заместителем Министра внутренних дел по Чувашской Республике
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил сотрудникам УМВД России по Чукотскому автономному округу нового начальника - полковника полиции Александра Смирнова, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России отметил, что за годы службы в Орловской и Новгородской областях, Республике Марий Эл и Чувашской Республике (последние три года был заместителем Министра внутренних дел по Чувашской Республике – начальником полиции - прим.Ред.). Александр Смирнов приобрел богатый практический и управленческий опыт.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что организаторские способности, личная ответственность и профессионализм Александра Смирнова будут востребованы для выполнения более масштабных задач в новом для него регионе.

Владимир Колокольцев пожелал вновь назначенному руководителю быстро адаптироваться и при поддержке заместителей, вверенного личного состава сделать все необходимое для обеспечения правопорядка в Чукотском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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