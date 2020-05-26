Колокольцев представил нового начальника полиции на Чукотке

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции представил сотрудникам УМВД России по Чукотскому автономному округу нового начальника - полковника полиции Александра Смирнова, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России отметил, что за годы службы в Орловской и Новгородской областях, Республике Марий Эл и Чувашской Республике (последние три года был заместителем Министра внутренних дел по Чувашской Республике – начальником полиции - прим.Ред.). Александр Смирнов приобрел богатый практический и управленческий опыт.

Владимир Колокольцев выразил уверенность, что организаторские способности, личная ответственность и профессионализм Александра Смирнова будут востребованы для выполнения более масштабных задач в новом для него регионе.

Владимир Колокольцев пожелал вновь назначенному руководителю быстро адаптироваться и при поддержке заместителей, вверенного личного состава сделать все необходимое для обеспечения правопорядка в Чукотском автономном округе.