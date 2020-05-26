2020-05-26T14:15:55+03:00
Общество

Иосиф Пригожин объяснит Юрию Грымову, зачем артистам господдержка: прямая онлайн-трансляция

Знаменитый продюсер станет гостем программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» [видеотрансляция]
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Продюсер Иосиф Пригожин на радио "Комсомольская правда".Продюсер Иосиф Пригожин на радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ
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Иосиф Пригожин вновь в топах новостей. Теперь он по-крупному поругался с певцом Сергеем Шнуровым. Сначала Шнуров весьма лихо обвинил Пригожина и других артистов в том, что они просят господдержки, а сами точно не голодают. Пригожин в «КП» свою позицию объяснил («коллектив 25 человек -всех кормить надо!»), а также назвал Шнурова «хайпожором».

Лидер группировки «Ленинград» ответил стихами с матом... Пригожин тоже начал ругаться...

Пригожин объяснит Грымову, зачем артистам господдержка. Прямой эфир.Как выживать шоу-бизнесу, когда нет ни концертов, ни выступлений? Об этом Пригожин и другие знаменитости поговорят в программе Культурный код .

Конфликт двух уважаемых людей сам по себе интересен. Но ведь есть реальная проблема - как выживать шоу-бизнесу, когда нет ни концертов, ни выступлений?

Эту тему и обсудят (надеемся без повышенных тонов) Иосиф Пригожин и ведущий программы «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» сегодня, 26 мая в 17.00.

Можно, конечно, срываться на «зажравшихся звезд. Но можно ведь и попробовать разобраться в проблеме?

Юрий Грымов и Светлана Андреевская зададут неудобные вопросы, а Иосиф Пригожин, как всегда ярко, на них ответит. Не пропустите!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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