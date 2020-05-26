Человечность побеждает

Даже коронавирус не помешает москвичам проявлять заботу о животных – по решению мэра столицы Сергея Собянина, с 26 мая 13 городских приютов для собак и кошек снова откроют свои двери для волонтеров. Чтобы встретиться с питомцами, нужно будет получить в ГБУ «Мосволонтер» персональный ID и оформить цифровой пропуск волонтера на сайте nedoma.mos.ru. Зоозащитные организации разработают график посещения – в день в один приют пустят не более 15 волонтеров. По мнению общественников, такое решение столичных властей пойти навстречу зоозащитникам - своевременное и проработанное на всех уровнях.

Департамент ЖКХ Москвы разработал Временный регламент, который должны будут соблюдать все волонтеры. Это необходимо для максимально удобного и безопасного посещения приютов в условиях сохранения режима повышенной готовности.

Волонтеры будут выгуливать животных, осматривать их, и если вдруг здоровью питомца что-то угрожает – сообщать работникам приюта, соблюдая при этом меры социального дистанцирования. Кроме того волонтеры помогут найти новых владельцев для обитателей приютов.

- Вопрос присутствия волонтеров в приютах поставили фактически немедленно после того, как мы получили такие ограничения, которые не позволяли им помогать в должной мере нашим братьям меньшим, - отмечает первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. - Желание зоозащитников не прекращать свою волонтерскую работу оправдано и имеет под собой основание, потому что надо помнить, что волонтеры, зоозащитники – это не только люди, которые непосредственно помогают работе приютов и заботятся о животных, но они и важный элемент механизма общественного контроля. Контроля за тем, чтобы в приютах все происходило должным образом. Чтобы соблюдались те нормы и регламенты, которые сегодня положены при обращении с животными.

Принятый мэрией Временный регламент четко расписывает требования, которые нужно будет соблюдать для заботы не только о животных, но и о людях в условиях пандемии.

Чтобы работать в приюте, каждый волонтер должен быть полностью здоров. Ему следует избегать возможных контактов с группой риска по вирусным заболеваниям, в том числе и COVID-19. С собой в приют нужно взять сменную одежду и средства индивидуальной защиты – перчатки, маски (по одной на каждые два часа присутствия), а также антисептик для рук. Переодеваться волонтеры будут в специально отведенном для этого месте.

Согласно регламенту, волонтер должен соблюдать меры социального дистанцирования с сотрудниками приюта, и регулярно дезинфицировать руки. При желании он может вести видеозапись на территории приюта, чтобы наблюдать за состоянием здоровья животного или для размещения в соцсетях информации, связанной с поиском новых хозяев.

- Важно, что правительство Москвы, Мосгордума, общественность очень неравнодушно отнеслись к такого рода запросам и пожеланиям. Оно базируется на двух составляющих – необходимости волонтеров присутствовать в приютах и необходимости соблюдения всех мер безопасности, чтобы не было никаких случаев заражения коронавирусной инфекцией вот на этих площадках. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что на всех уровнях городской власти есть понимание того, что происходит, и диалог с зоозащитниками, по крайней мере, в Москве – присутствует и дает свои результаты, - резюмирует Артем Кирьянов.