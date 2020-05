Ученые удостоверились: рай земной находился на юге Африки

Раем и Эдемским садом считают археологи местечко Пиннакл пойнт (Pinnacle Point), расположенное на территории нынешней ЮАР - на Палео-Агуальской равнине (Palaeo-Agulhas Plain). Считают после того, как в здешних прибрежных пещерах были обнаружены следы и предметы, которые оставили наши далекие предки, поселившиеся тут примерно 200 тысяч лет назад.

Сейчас береговая линия подходит почти к самым пещерам. Но в давние времена она была дальше. Перед пещерами простиралась равнина, на которой, как выяснилось, хватало места не только людям, но и многочисленным животным – и хищникам, и травоядным. Прямо, как в раю. Ну, почти.

Райское место сотни тысяч лет назад (слева) и в наше время.

Свидетельства «райской жизни», если так можно выразиться, предоставили археологи из США, Европы и Южной Африки, которые долгое время работали на Палео-Агуальской равнине под руководством профессора Куртиса Мейрина (Professor Curtis Marean) из Института происхождения человека Аризонского государственного университета (Institute of Human Origins at Arizona State University) и Джеми Ходкинса (Jamie Hodgkins) из Университета Колорадо (University of Colorado, Denver). Изучая изотопный состав зубов животных, обитавших рядом с пещерами, исследователи выяснили: даже те, которые могли бы мигрировать, никуда с равнины не уходили. То есть, оставались в довольно замкнутом пространстве.

Как люди оказались в раю? На этот вопрос Мейрин ответил еще 10 лет назад. По его гипотезе, они забрели сюда – на самый край Земли, спасаясь от холода и голода внезапно начавшегося жесточайшего ледникового период.

Ученый не исключает, что пещеры Пиннакл пойнт оставались единственным обитаемым местом на Земле. И если бы не оно, то человечество могло бы и сгинуть, едва встав на две ноги. Спаслись всего несколько десятков людей, добравшихся до побережья нынешней ЮАР. И уже потом они расплодились по всему свету, добравшись и до Европы.

- Суровый климат едва не уничтожил наш вид Homo sapiens, - уверял и уверяет профессор Мейрин. - Но уникальные условия побережья Южной Африки позволили выжить.

В районе Пиннакл пойнт сохранилась растительность - здесь в изобилии росли яблоки, воспетые потом в мифах об Эдеме. Не замерз и океан. Предки получали витамины. Но главное - могли питаться рыбой, моллюсками и китами, выброшенными на берег. О чем, собственно, и свидетельствовали находки в пещерах. Более того, здесь же люди овладели огнем и научились изготавливать орудия труда. И это случилось гораздо раньше, чем принято было считать. Подобные навыки потом сильно помогли предкам, которые отправились осваивать Европу.

Раскопки в "раю" ведут уже более 10 лет.

Исследователи подчеркивают: «рай земной» не только защитил и обогрел адамов и ев, но и поспособствовал эволюции. Благодаря морской белковой пище, богатой жирными кислотами, предки отрастили весьма внушительный и сложный мозг. И поумнели настолько, что научились противостоять враждебной окружающей среде. А в итоге, не дали исчезнуть - ни себе, ни нам.

В раю люди отсиживались тысячелетиями. Пока за «дверью» не теплело.

Пиннакл пойнт – пока единственное «райское место», в котором небольшие группы людей дожидались окончания ледникового периода. А это и нескольких - из числа случавшихся в доисторическое время. Но возможно, были и другие «эдемы» - например, в районе экватора. Их пока не обнаружили.

Кстати, два года назад Мейрин и его коллеги доказали, что «райский» Пиннакл-Пойнт помог людям пережить извержение вулкана Тоба на Суматре, которое случилось 74000 лет назад, устроив внеочередной ледниковый период.