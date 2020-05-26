2020-05-26T17:04:50+03:00
Общество

Чувашские чиновники заработали на контрактах с турникетами 40 миллионов рублей

Массовая установка систем доступа в образовательные учреждения началась после нападений в школах Перми и Улан-Удэ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Массовая установка турникетов и систем доступа в образовательные учреждения Чувашии началась в 2018 годуМассовая установка турникетов и систем доступа в образовательные учреждения Чувашии началась в 2018 годуФото: Олег ЗОЛОТО
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- При проведении в 2019 году торгов по закупке охранных турникетов на сумму около 100 миллионов рублей должностным лицом ведомства завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица. В результате указанных действий республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, - заявили в Генпрокуратуре России.

По материалам прокурорской проверки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.

Следователи изучают и другие закупки в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что массовая установка турникетов и систем доступа в образовательные учреждения Чувашии началась после череды нападений в 2018 году на школьников Перми и Улан-Удэ.

Происшествия в учебных заведениях продолжались также в прошлом году в Нарьян-Мар. Там в здание детского садика "Сказка" беспрепятственно прошел 36-летний сумасшедший мужчина и перерезал спящему ребенку горло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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