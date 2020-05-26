Чувашские чиновники заработали на контрактах с турникетами 40 миллионов рублей

- При проведении в 2019 году торгов по закупке охранных турникетов на сумму около 100 миллионов рублей должностным лицом ведомства завышена цена контракта и обеспечена победа на торгах конкретного юридического лица. В результате указанных действий республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей, - заявили в Генпрокуратуре России.

По материалам прокурорской проверки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и хищении из бюджета свыше 40 миллионов рублей.

Следователи изучают и другие закупки в Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что массовая установка турникетов и систем доступа в образовательные учреждения Чувашии началась после череды нападений в 2018 году на школьников Перми и Улан-Удэ.

Происшествия в учебных заведениях продолжались также в прошлом году в Нарьян-Мар. Там в здание детского садика "Сказка" беспрепятственно прошел 36-летний сумасшедший мужчина и перерезал спящему ребенку горло.