2020-05-26T17:44:53+03:00
Общество

Полиция проверит, как живет мальчик из Подмосковья, которого мама отчитала во время секс-трансляции

Семью поставили на учет в ПДН
Анастасия ВАРДАНЯН
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Судя по всему, парень не в первый раз застукал маму за взрослыми играмиСудя по всему, парень не в первый раз застукал маму за взрослыми играми
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12-летнего Диму* из Подмосковных Химок можно только пожалеть. Мальчишка невольно стал участником секс-трансляции, которую на сайте знакомств устроила его мама, 40-летняя Эльвира Абрамова. За взрослыми играми мамку парень застукал уже не в первый раз и стал просить её остановиться. В ответ пьяная женщина отчитала Диму. Вся эта дичь всплыла, когда кто-то из зрителей трансляции выложил видео в социальные сети.

Диалог мамы и сына не для слабонервных.

- Мама, ты обещала, что больше не будешь!

- А ты что плачешь? Ты что не мужик!

Тебе че, что-то не покупают. Твой дед бухает, а ты б*** не плачешь!

Это видео за сутки набрало больше пяти миллионов просмотров. В числе зрителей оказались и полицейские.

- Ведется доследственная проверка. Будут изучены условия жизни ребенка. Семья поставлена на учёт в ПДН, - сообщили "Комсомольской правде" собственные источники в правоохранительных органах.

По словам подруг Эльвиры, женщине действительно нужна помощь.

- Полгода назад она стала регулярно выпивать. Сама это проблемой не считает. Без врачей ей уже не выбраться, - рассказала Дарья Ветрова. - Но забирать ребенка в детдом нельзя. Он мать очень любит.

Пока речи о лишении женщины родительский прав не идет. Надеемся, что Эльвира после случившегося одумается.

*Имя ребенка изменено

Жительница Химок отчитала сына, который помешал ей вести секс-трансляцию на сайте знакомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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