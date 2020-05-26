Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов

В марте отечественные банки ввезли в Россию рекордный объем наличной валюты. Такую статистику приводит Центробанк. Объем операций вырос на порядок - до пяти миллиардов долларов и одного миллиарда евро. С чего вдруг такой бешеный спрос? И зачем банкам такие горы иностранной наличности?

1. УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ

Пока государство и банки призывают нас чаще пользоваться картой и бесконтактными способами платежей, сами они предпочитают старый добрый кэш. Именно такой вывод можно сделать из последних данных ЦБ. По ним в марте российские банки ажиотажно скупали наличную валюту за рубежом. Объем был больше только в марте и декабре 2014 года (по $10 млрд).

Причины схожие: девальвация рубля и отток валютных вкладов. В марте этого года из банков сбежали пять миллиардов долларов. Часть граждан испугалась, что валютные депозиты обложат комиссией или налогом. Такие слухи стали ходить в разгар падения финансовых рынков.

Как объясняют эксперты, большинство валютных операций до сих пор происходят в наличном виде. То есть граждане не переводят доллары в рубли, а снимают их в кассе и хранят в тумбочке. Банки увеличили закупки наличных долларов и евро по одной простой причине - чтобы удовлетворить возросший спрос населения. Ведь если вдруг в кассах не оказалось бы долларов, это могло спровоцировать набег населения на банки.

- Банки покупают валюту у иностранных банков-корреспондентов. И действуют по потребности, - объясняет Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации.

ЗАРАБОТАТЬ НА ДЕВАЛЬВАЦИИ

Покупать валюту выгоднее всего тогда, когда она стоит дешево. В расчете на то, что в будущем она подорожает. В отличие от граждан, банки стараются действовать на опережение, чтобы успеть поспекулировать на разнице курсов. Поэтому массовые закупки валюты со стороны банков могут быть связаны именно с этим. К примеру, в апреле и мае, когда рубль активно укреплялся, закупки валюты со стороны банков вернулись к минимальным значениям.

По мнению некоторых экспертов, банки придерживают валюту в ожидании дальнейшей девальвации рубля. Сейчас спрос на доллары и евро минимальный. Граждане их не покупают, потому что не планируют отпуск за рубежом. Кроме того, ЦБ активно продает валюту на бирже, чтобы наполнить страдающий от дефицита бюджет, а Минфин размещает рублевые гособлигации на бирже, уменьшая объем рублевой денежной массы. Когда эти факторы перестанут действовать, курс доллара может снова вырасти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Объем валютных вкладов населения - $90 млрд

Сколько в кассах наличных долларов - $15 млрд

(по данным ЦБ)

СЭКОНОМИТЬ НА КОМИССИЯХ И ПРОЦЕНТАХ

Это раньше хранить наличную валюту в хранилищах было невыгодно. Деньги лежали мертвым грузом и за них ничего не удавалось получить. Сейчас ситуация обратная. Если российские банки хранят деньги на зарубежных счетах, то за них приходится платить. Ставки в США, в еврозоне и в других развитых странах нулевые или отрицательные. То есть за обслуживание валютного счета приходится еще и приплачивать. Поэтому хранить наличные стало выгоднее.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ САНКЦИЙ

К слову, валютную кубышку в наличном виде хранят не только отдельные коммерческие банки, но и Центробанк. Причем она за пять лет превратилась просто в гору денег. В хранилище ЦБ лежит 350 тонн американских долларов, или $35 млрд. Скруджу Макдаку и не снилось.

- ЦБ держит столь большой объем неработающих денег, видимо, на черный день - если санкции будут настолько ужесточены, что международные безналичные расчеты станут невозможны, а средства России за рубежом будут арестованы, - пишет Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ, в своей колонке на портале Banki.ru.

По словам эксперта, до 2014 года остатки наличных денег в хранилище ЦБ были мизерными. Всего 6,5 млн долларов. За пять лет они выросли в 5 тысяч раз!

Кстати, именно с этой же целью Центробанк уже несколько лет активно наращивает объем запасов золота. За пять лет они выросли вдвое. Сейчас в хранилище ЦБ лежит 2300 тонн. Их рыночная стоимость - $125 млрд.

НЕ ДОПУСТИТЬ КРАХА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Самое опасное для финансовой сферы - одновременное снятие сбережений всеми вкладчиками. Деньги в банках обычно не лежат мертвым грузом. Они вложены в активы, то есть выданы в виде кредитов другим людям или компаниям. В качестве резервов обычно держат около 10%.

Если у банков не хватает денег на счетах, чтобы расплатиться с желающими забрать свои накопления, они могут взять краткосрочный кредит у других банков или в ЦБ. Но одно дело - рубли. В крайнем случае Центробанк может их напечатать и выдать всем желающим. А потом постепенно изымать с рынка, чтобы не допустить разгона инфляции. И совсем другое - валюта. Ее дополнительно не напечатаешь. И быстро, особенно в случае жестких санкций со стороны Запада, за рубежом не купишь.

К примеру, пять лет назад Центробанк в моменты ажиотажного спроса устраивал аукционы среди российских банков (валютные РЕПО). То есть давал им доллары в долг, чтобы они могли выдать их вкладчикам. Сбить панику можно только так - если клиенты видят, что банк справляется с наплывом заявок и не задерживает выплаты, через пару-тройку месяцев они успокаиваются и снова кладут наличные на счет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

И что, лучше тоже снять доллары и хранить их дома?

В этом нет особого смысла. Во-первых, валютные депозиты хоть и приносят мизерный доход (0,5 - 1% годовых), но это все равно лучше, чем ноль. Во-вторых, так безопаснее. Сбережения на сумму до 1,4 млн рублей (в любой валюте) застрахованы государством. В-третьих, конвертировать деньги из долларов в рубли и обратно удобнее, быстрее и выгоднее в онлайн-банке. Сделку можно совершать за несколько секунд, а комиссии ниже, чем в кассе.