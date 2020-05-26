Федеральные власти помогут Забайкалью построить новые пожарные части

Глава министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев выразил готовность помочь Забайкальскому краю выполнить план по созданию 40 пожарных частей в регионе. Об этом он заявил во время совещании в формате ВКС с Президентом России Владимиром Путиным. Ранее эту инициативу президенту озвучил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«По реализации плана повышения пожарного прикрытия – сейчас работаем с федеральными Минфином и Минпромторгом. Запланированные работы по созданию пожарных частей позволят нам обеспечить 42% непокрытых территорий. Продумали быстрое решение – модульные установки, из которых собирается пожарное депо. За два года решить этот вопрос по силам. На работы требуется 3,8 миллиарда рублей», - обратился губернатор к Владимиру Путину.

Александр Осипов добавил, что ранее оказанные меры поддержки федеральной власти положительно сказались на пожарной безопасности региона.

«Благодаря слаженной работе всех федеральных структур, полностью ликвидировали все пожары. Практика показала, что при достаточном количестве сил и техники, в Забайкалье можно бороться с пожарами», - подчеркнул губернатор.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поддержал Александра Осипова и добавил, что потребность в поддержке у региона действительно есть, поскольку некоторые населенные пункты расположены в труднодоступных зонах.

«Необходимость действительно есть, потому что перекрыть достаточно труднодоступные населенные пункты нужно», - подтвердил министр.

Также глава Забайкальского края обратился к Президенту с просьбой поручить ускорить доведение средств для ликвидации последствий шторма 13 мая. Во время стихии пострадали 80 объектов, общий ущерб составил порядка 106 миллионов рублей.