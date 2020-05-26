2020-05-26T18:58:29+03:00
Общество

Бастрыкин распорядился открыть региональные приемные в соцсети "Вконтакте"

А еще рассказал, что СК РФ возбудил тысячу уголовных дел после проверок по сообщениям СМИ
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава Следственного комитета России Александр БастрыкинГлава Следственного комитета России Александр БастрыкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- В 2017-2019 годах следователями проведено свыше 5 тысяч процессуальных проверок по публикациям в СМИ. Их результатом стало возбуждение свыше 1000 уголовных дел, - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на оперативном совещании с коллегами, которое проводилось по видео- конференц-связи.

Глава ведомства отметил значимость непрерывного мониторинга СМИ, как на федеральном, так и на региональном уровнях. А также привел в пример ситуации, когда следственные управления организовывали проведение проверок только после его непосредственного указания.

- Подобное отсутствие инициативы и промедление недопустимо, - подчеркнул Бастрыкин и поручил подчиненным оперативно реагировать на выявляемую в ходе мониторинга информацию, требующую реакции следственных органов, оперативно проводить по ней проверки и информировать общество об этом.

В ходе совещания председатель СК России отметил, что в текущем году следственными органами СК России проведено более 216,5 тысяч проверок по сообщениям о преступлениях, что почти на 5% меньше, чем в прошлом году. По ним возбуждено более 47 тысяч уголовных дел.

- Александр Бастрыкин проанализировал уже действующие механизмы для связи с гражданами, отметив, что, в частности, только "в приемную Председателя СК России в социальной сети "Вконтакте" за два года поступило порядка 16 тысяч сообщений, в которых люди обращали внимание на расследование конкретных уголовных дел, сообщали о преступлениях, ставили вопросы более общего характера, - прокомментировала выступление руководителя официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Глава Следственного комитета акцентировал внимание руководителей территориальных следственных органов на необходимости обеспечения эффективной работы аналогичных приемных "Вконтакте" в регионах.

В завершение мероприятия Бастрыкин поблагодарил сотрудников территориальных следственных органов за хорошую работу, в том числе тех, кто оперативно способствовал урегулированию вопросов, связанных с выплатами надбавок, положенных медикам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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