В фитнес-клуб - только по записи, на одного посетителя - 4 квадратных метра спортзала

Когда откроются фитнес-клубы и плавательные бассейны пока точно не известно. Вероятно, в разных регионах это будет происходит в разное время. Однако Роспотребнадзор уже опубликовал рекомендации по работе этих учреждений в условиях пандемии коронавируса. Режим их работы значительно изменится.

Во-первых, посещать спортивные залы и бассейны можно будет только по предварительной записи на определенное время. Это сделано для того, чтобы уменьшить число посетителей, сократить число контактов между ними и помочь клиентам соблюдать социальную дистанцию.

Количество людей, которое сможет одновременно принять спортклуб, будет зависеть от площади зала для занятий - на одного спортсмена должно приходиться не меньше 4 квадратных метров. В бассейне на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади на плавательной дорожке. А при проведении в бассейнах групповых занятий аквааэробикой максимальное число клиентов определяется из расчета - 1 человек на 5 квадратных метров площади зеркала воды.

Кроме того, в тренажерных залах спортивные снаряды следует расставить так, чтобы между ними было не менее 1,5 метра. Часть кабинок для переодевания закроют, чтобы в раздевалках не возникало большой скученности. Запрещено продавать посетителям еду, чай или кофе. Исключение сделано только для бутилированной воды.

В свою очередь сотрудников спортивных клубов и бассейнов обяжут проходит входной контроль: им измерят температуру бесконтактным способом, осмотрят на наличие признаков респираторных заболеваний. Кроме того, работников спортивных сооружений обяжут использовать индивидуальные средства защиты: маски или респиратор, а также перчатки.

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