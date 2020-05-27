2020-05-26T19:50:49+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы куда в отпуск в этом году?

Премьер Михаил Мишустин призывает отказаться в этом году от загранпоездок
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Вопрос дня: А вы куда в отпуск в этом году?Вопрос дня: А вы куда в отпуск в этом году?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- Я прошу всех никуда не ездить! Вирус гуляет по планете. И вас настигнет в любой точке. А рядом не будет больницы, врачей. Поэтому надо рядом с домом. Надо прекратить покупать дома в Грузии, Турции, Болгарии. Если есть деньги, купите домик рядом с городом, где живете. И там пусть будет огород, сад, цветы. Может, даже куры, кролики. И еще... Никаких театров, ресторанов. И даже бабочек! Бабочки тоже переносят заразу.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 57-летним стажем:

- Я и так каждый год отдыхаю на даче. Если рейсы откроются, поеду еще в Кисловодск или Железноводск. Конечно, раньше я иногда ездил и за границу, но сейчас смысла нет. Вернуться в Россию, а потом две недели сидеть в изоляции? Нет, лучше на дачу.

Юрий БАРЗЫКИН, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- По самым оптимистичным прогнозам, поехать на отдых за границу можно будет только в конце августа. И я уверен, что начнутся путешествия со стран-соседей, поэтому делаю ставку на ближнее зарубежье.

Алексей КОРТНЕВ, певец, музыкант:

- В этом году отпуск не планируем. Мы и сейчас все в вынужденном отпуске. И теперь куда-то отдыхать поедем через год - хотелось бы в Альпы, покататься на лыжах.

Алексей РЕТЕЮМ, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород»:

- Я два года без отпуска. Больше всего хочется в Антарктиду, потому что там не был. А так хочется посмотреть на китов, пингвинов, на фантастические ледники.

Александр КЕРЖАКОВ, футболист ФК «Зенит»:

- А я уже в отпуске. На самоизоляции в загородном доме. Здесь много мест, где можно гулять. И погода прекрасная! Вот отдохну, и с новыми силами - к работе.

Пенсионерка, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Даже думать про это не могу - пропал отдых в апреле в Крыму. Деньги не возвращают ни авиакомпания, ни санаторий в Гурзуфе...

ИСТОЧНИК KP.RU

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