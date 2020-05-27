2020-05-26T20:21:17+03:00
Общество

В Москве начали гнездиться птицы, занесенные в Красную книгу

Редкие пернатые облюбовали ВДНХ и парк «Останкино»
Павел КЛОКОВ
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Пустельга (2).Пустельга (2).Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чеглок (1) - небольшая хищная птица из семейства соколиных. Ее пение напоминает нечто среднее между сиреной скорой помощи и несмазанным велосипедным колесом, которое восьмерит и то и дело трется ободом о металлическую вилку. А пустельга (2) сначала взвизгнет, как щенок, которому прищемило лапу дверью, а потом вдруг зазвучит барабаном колодца, который тоже периодически поскрипывает во время движения. Стрижи обычно визжат как резаные. Дрозды-рябинники (3) читают рэп, трещат отрывисто, а если пытаются петь, то неразборчиво, взахлеб. Ну и так далее. Причем репертуар у птичек разный. Только что одна из них скромно исполняла романс, потом вдруг приосанилась и, тряхнув головой, давай горланить панк-рок.

Чеглок (1). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чеглок (1).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москвичи чаще всего не замечают пернатых. И, осовев от городского гула, даже не слышат их, полагая, что для этого нужно ехать в какой-нибудь лес Подмосковья. Как минимум.

Но это не так. Только в лесопарках столицы обитает около 70 видов птиц, и почти все они занесены в Красную книгу.

Как сообщили в Мосприроде, многие из них начали гнездиться (речь идет о парках ВДНХ и «Останкино»). А именно - черные дятлы (4), пустельги, чеглоки и стрижи. Дрозды-рябинники уже того-с, обзавелись потомством. Сказалась ранняя весна и благоприятные условия в столичных лесопарках (людей-то почти нет - делай что хошь).

Черный дятел (4). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Черный дятел (4).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парк «Останкино» облюбовали представители соколообразных. И среди них есть чеглоки (во всем городе их не больше 15 пар). Узнать их можно по длинным заостренным крыльям и клинообразному хвосту. Щеки у них белые с черными полосками, напоминающими казачьи усы.

На ВДНХ тоже есть птицы из этого семейства. И это пустельги обыкновенные.

- Своих гнезд пустельги не вьют, а занимают пустующие, - пояснили в Мосприроде. - Главная их особенность - способность к трепещущему полету. В поисках пищи они могут зависать на месте на высоте пятнадцати метров и высматривать жертву. Заметив ее, пустельга стремительно пикирует вниз и хватает добычу, притормаживая у самой земли.

Дрозд-рябинник (3). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дрозд-рябинник (3).Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Также начали гнездиться желны (самые крупные в стране черные дятлы - длина достигает полуметра). Среди примет - черное оперение и красная шапочка на голове.

В целом после зимовки на курорте большинство пернатых вернулись в Москву. Среди них скворцы, зяблики, камышница, обыкновенная горихвостка, городская ласточка, речная крачка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, луговой чекан и другие. Со дня на день ждем чечевицу, коростеля, иволгу и зеленую пересмешку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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