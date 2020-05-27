Число умерших из-за коронавируса в России на 27 мая 2020 года возросло до 3 807 человек. За сутки в разных региона страны от covid-19 скончались 174 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего же с начала выявления первых зараженных в РФ общее число заболевших достигло 362 342 человек, за сутки врачи выявили коронавирус у 8 915 человек. На данный момент наибольшее количество инфицированных приходится на Москву. Там врачи определили с начала эпидемии более 169 тысяч положительных пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что иммунолог Павел Волчков в эфира радио "КП" предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус. По мнению специалиста, инфекция пока все еще распространяется среди населения государства, но, благодаря карантину и самоизоляции, уже не в таких масштабах.

Так, например, в Москве covid-19 переболели примерно 14-15% граждан. Выяснить эти данные экспертам удалось благодаря тестам на наличие антител к вирусу.