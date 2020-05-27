«Четыре любимых девочки»: Игорь Петренко поделился трогательным снимком жены и дочек

Игорь Петренко поделился в Инстаграме нежным снимком с семьей. Фотография стала финалом проекта, которым актер занялся на самоизоляции: вместе с детьми и женой, актрисой Кристиной Бродской он записывал сказку «Приключения желтого чемоданчика». В кадре вокруг желтого чемоданчика собрались Игорь, Кристина и их дочки – София-Каролина, Мария и Ева. Кадр получился удивительно трогательным и по-домашнему теплым.

«Четыре любимые девочки Игоря Петренко. Какая у вас замечательная семья!», «Счастья вам, берегите себя», «Вы удивительная пара», - пишут поклонники в комментариях.

В Инстаграме актер поделился нежным кадром с женой и дочками.

В сентябре прошлого года 42-летний Игорь и 29-летняя Кристина отметили трехлетие со дня свадьбы. Петренко не устает восхищаться своей красавицей женой: она сама воспитывает троих детей без помощи нянь и еще успевает учиться. Во время последней беременности (младшая дочка Ева появилась на свет в январе прошлого года) Кристина закончила курсы и стала профессиональным фотографом. Теперь она специализируется на детских фотосессиях и снимает малышей.

- А еще всегда, как жена декабриста, едет с дочками со мной на любые гастроли и съемки. Я вынес опыт из предыдущего брака: нельзя расставаться надолго. Так всем табором и ездим. И обходимся без нянь, - рассказывал Игорь.

ikpetrenko Когда мы появляемся на каких-то мероприятиях, нас часто спрашивают, где дети!? Так вот - у нас по-прежнему нет няни..

Кристина Бродская – третья жена Петренко, с которой он наконец-то обрел счастье после двух неудачных союзов. В первом браке, с актрисой Ириной Леоновой, у него не было детей. Второй раз Игорь женился на актрисе Екатерине Климовой, в этом браке у него родились два сына - Матвей и Корней.

Бывшие жены не отстают от многодетного Игоря. Ирина Леонова в гражданском браке с Евгением Цыгановым родила семерых детей, правда, сохранить семью ей не удалось. Екатерина Климова - мама четверых детей. Кроме сыновей от Петренко она воспитывает старшую дочь Елизавету от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым и младшую дочку Беллу от актера Гелы Месхи.

Игорь Петренко и Екатерина Климова были одной из самых красивых пар российского кино.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В одном из интервью Игорь признался, что после развода сумел сохранить теплые отношения с Екатериной Климовой. Впрочем, Екатерина, похоже, так не думает. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» она призналась, что не считает себя и Игоря духовно близкими людьми. По словам актрисы, несмотря на всепоглощающую страсть, они никогда такими не были. Петренко и Климова прожили вместе 10 лет. О причинах своего разрыва ни Екатерина, ни Игорь не говорят.

- Расставаться было сложно, пока мы не разбились вдребезги о самое дно, не разлетелись на много маленьких осколков, которые потом, когда превратились обратно в двух людей, стали уже совершенно другими. И эти два человека уже не оглянулись бы в толпе, увидев друг друга, - призналась Климова.