Бизнесмен Владислав Фоменко, влюбленный в Волочкову: Настя, где наш ребенок?

Анастасия Волочкова регулярно выкладывает в соцсетях фотографии то с одним, то с другим новым мужчиной. Несколько лет назад Анастасия опубликовала снимок с Владом (так она представила избранника). Им оказался бизнесмен из Твери Владислав Фоменко. Сегодня он прислал в редакцию «КП» открытое письмо к Волочковой.

«Мы не вылезали из постели»

- Познакомились мы с Настей Волочковой в 2014 году в загородном комплексе на Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты, - сообщает Владислав. - Я занимаюсь строительным бизнесом, дружу с устроителями этих звездных тусовок. Меня пригласили в жюри конкурса, как и Волочкову. Наши отношения развивались стремительно. Мы заселились в отеле этого же развлекательного комплекса и просто утонули в любви. Не вылезали из постели. Настя умеет сделать так, чтобы мужчина рядом с ней забыл обо всем на свете.

У меня в Твери была семья, жена Алина, пятилетняя дочь Ангелина. К тому, что я могу по несколько недель не появляться дома, жена привыкла: мой бизнес предполагает командировки. Настю я просил: «Ты фотографируешь нас вместе в номере, в спа-центре, не выкладывай пока эти снимки в интернет, дай мне несколько дней - я должен объясниться с женой». Но случилось то, чего я боялся. Приехал домой, а Алина говорит: «Вся сеть кишит статьями, что у Волочковой новая любовь, - и ваши с ней фотографии». Писали: «Балерина с новым мужчиной ужинает при свечах в нижнем белье», «Волочкова опубликовала снимки с прижавшимся к ней Владом». Жена сказала мне, чтобы я уезжал.

Анастасия Волочкова.Фото: Личный архив

«Подари мне мангал»

Настя жила тогда в съемном доме со своей дочкой и мамой. Ариша, дочь Насти, была вежлива со мной, но, в общем, равнодушна. А вот мама Насти очень приветливо меня приняла.

В это время Настя покупала собственный дом и попросила меня сопровождать ее на сделке. Конечно, я поехал с ней. Потом мы праздновали новоселье, Настя сама предложила пригласить моих друзей из Твери. Ребята приехали, испытали шок, увидев хозяйку дома. Каждый из них говорил мне: «Ну ты даешь, саму Волочкову отхватил!» А мне было не важно, звезда она или нет, я любил и мечтал быть с ней вместе долго и счастливо. Позже друзья часто приезжали к нам в дом по приглашению самой Анастасии. Накануне новоселья Настя попросила отвезти ее в магазин, где торгуют товарами для сада. Поцеловала меня и спросила: «Ты ведь меня любишь, сделаешь мне подарок? Я хочу мангал». Стоил он 400 тысяч рублей. Я сказал ей: это дорого, можно найти такой же дешевле. Настя надулась.

Белые розы - ее любимые цветы, она любит охапки, стоящие по 40 - 50 тысяч рублей. Покупал я постоянно и обожаемый ею ром, тоже недешевый. Влетало в копеечку. Но не в деньгах дело, я любил и надеялся, что Настя тоже меня любит.

Ради балерины бизнесмен бросил жену и дочку. Фото: Личный архив.

Пятая неделя беременности

Пять месяцев мы жили вместе. Заводили разговоры об общем ребенке. Когда Настя сообщила мне, что у нее задержка и, возможно, она беременна, я целовал и гладил ее животик. Срок был примерно пять недель.

В новом доме Настя захотела сделать ремонт. Я предложил помощь моих друзей, их компания занимается ремонтом. Сказал Насте, что затраты беру на себя. Бригада начала работу…

Фоменко уверяет, что на этом фото у Анастасии уже виден беременный животик. Фото: Личный архив.

А потом случилось жуткое. Я застал Настю в сауне с ее водителем. Это было в том самом новом доме, где шел ремонт, где мы планировали растить нашего малыша. Я собрал вещи и уехал. Настя позвонила мне только на следующий день. Но не затем, чтобы попросить прощения. Она кричала, что рабочие, которые продолжали делать ремонт, мошенники. Рабочие тоже звонили и жаловались: Волочкова начала их оскорблять: мол, вы бездельники, не работаете. Это в 8 утра! Ребята добавили, что она была нетрезвой. Я был в шоке: как? Она же беременна. Звонил ей, но выяснилось, что она заблокировала мой номер.

Мои приятели только смеялись: «А ты знаешь, что Волочкову на Новой Риге называют «Настя-пылесос» - деньги засасывает. Тебя на сколько развела?» Она не заплатила моим друзьям, чьи рабочие доделали ей в итоге ремонт. Я обещал все оплатить, но ведь мы уже расстались, с какой стати я должен помогать? Теперь она живет в отремонтированном на халяву доме.

Если родился, то что с ним?

Надеюсь, моя поучительная история послужит кому-то уроком. Мужики, не позволяйте обладательницам гибкого шпагата рушить ваши семьи! В отношениях с Настей я давно поставил точку. Лишь один вопрос не дает мне покоя: Настя, что стало с нашим ребенком? Если он родился и растет, то что с ним? Его воспитывает твоя мать или ты отдала его чужим людям? Я по-прежнему у Насти в черном списке и не могу выяснить это у нее. Прошу ее ответить мне хотя бы через прессу.

ЗВОНОК ЗВЕЗДЕ

Представитель артистки: Этот мужчина хочет заработать на Анастасии

Мы позвонили Волочковой, чтобы узнать ее версию. Анастасия не отвечала на звонки, а затем переадресовала их на свою помощницу Наталью Ракицкую. Та попросила прислать ей письмо Владислава. Сказала, что переправила его Волочковой.

Анастасия Волочкова не стала лично комментировать письмо.Фото: Личный архив

- Я поняла, о ком идет речь, - сообщила «КП» представитель балерины. - Этот человек строил дом Анастасии. Он строитель из Твери. И просто попросил вместе с Анастасией сфотографироваться, не более. Из этого он раздул целую историю. Мне кажется, он просто хочет заработать на имени Анастасии. Думаю, она и не вспомнит его. Она не хочет все это обсуждать.

РЕАКЦИЯ

Владислав Фоменко: «Я не собираюсь наживаться на ее имени»

Мы показали слова представителя Волочковой Владиславу. И он их прокомментировал:

- То, что я жил с Анастасией пять месяцев в отеле «Навахов», знают многие наши друзья. И многие подтвердят, что мы с Настей были вместе. Фотографии и видео нашей совместной жизни у меня имеются, но считаю, сейчас их не корректно выкладывать на всеобщее обозрение. Дом ей мы не строили, а производили внутреннюю отделку за счет моих денежных средств. Занимался этим вопросом мой знакомый из Твери, застройщик по имени Денис. При этом была договоренность о рекомендательном письме на имя генерального директора компании и рекламе со стороны Анастасии на телевидении. А обратиться сейчас в газету я решил только потому, что Настя мне не отвечает. Я состоятельный человек, у меня есть свой бизнес, и мне не надо пользоваться ее именем для пиара или заработка.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Решение об аборте принимает женщина

- Я знаю Влада около 6 лет, поскольку мы оба родом из Твери, - рассказала «КП» юрист Анна Фролова. - Он обратился ко мне за консультацией по этой ситуации. Предположим, что Анастасия была беременна от Влада и ребенок не был рожден по каким-то причинам. К сожалению, российским законодательством предусмотрено, что искусственное прерывание беременности проводится исключительно по желанию женщины. Таким образом, после предполагаемого акта оплодотворения право выбора мужчины отсутствует. Влад ограничен в правах и узнать, что с ребенком, не имеет возможности.