Шесть основных способов ношения маски: как по ним определить характер человека

Фантаст Сергей Лукьяненко пошутил на тему ношения маски, выявив «Шесть основных способов ношения маски», - см. картинки.

«Все остальные способы, включая рекомендуемый ВОЗ, встречаются гораздо реже», - добавил писатель.

Мы решили развить тему и придумали этот тест. Выбирайте, как вы носите маску, и узнайте больше о своих привычках и характере!

1. «Синяя Борода» - маска синей стороной наружу

Всегда готов прийти на помощь. Активист и оптимист. Он совершенно правильно носит маску - синей стороной наружу, белой внутрь. Так врачи и рекомендуют. Но если вы намекнете, что хорошо бы еще бороду сбрить (на нее вирусы попадают и сохраняются), - рискуете нарваться на скандал.

«Единственный сын казака».Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

2. «Единственный сын казака» - маска свисает с левого уха

Любит шумные вечеринки, быть в центре внимания. И это нередко удается: он вышел ростом и лицом - спасибо матери с отцом. Обладает тонким чувством юмора и с ходу завоевывает сердца противоположного пола. Хорошо и много поет. Собственно, еще одна примета - шестиструнная гитара за спиной или диск Розенбаума в машине.

3. «Ганнибал Лектор» - маска закрывает только рот

«Удобство - наше все» - вот его девиз. Человек этот не очень-то верит в вирус и вообще все привык подвергать сомнению. Личность умная, не без снобизма. Зато и ошибок наш «Лектор» почти не делает. И желающих спорить с ним не так много...

4. «Дед Мороз» - маска на подбородке

Натура творческая, с фантазией. Эстет! Да и романтики ему не занимать. Вы думаете, что «Дед Мороз» не боится коронавируса? Отнюдь. Он вполне себе реалист. Просто ему нравится радовать детей и именно так носить маску.

5. «Ван Гог» - маска свободно свисает с правого уха

Этого человека можно часто увидеть улыбающимся чему-то своему или мурлыкающим под нос любимую мелодию. У него особенный талант. «Ван Гог» отлично знает, как сделать мир прекраснее и добрее. Правда, порой он сам с собой ссорится. Ну да, а вы думаете, куда делось несчастное ухо?

«Поп - толоконный лоб».Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

6. «Поп - толоконный лоб» - маска смещена на лоб

Очень редкий вид, можно сказать, заповедный, исчезающий. Он предпочитает рационализаторский и экономный подход во всем. Ту же маску старается использовать на полную катушку - и для защиты от вируса, и в качестве промокашки пота на лбу. Это, кстати, его ноу-хау. Человек с удивительно крепкой психикой: его мало что может вывести из себя, даже косые взгляды на его маску.