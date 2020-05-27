Ученые доказали, что матерные ругательства облегчают боль

Вы сонно бредете босиком по своей квартире, и вдруг большим пальцем ноги со всего размаха задеваете ножку дивана. В этот момент вы чувствуете, что фраза «искры из глаз» - это не метафора, а самая реальная жизнь. И шипя от боли, стараетесь сдержать матерное ругательство. Зря, оказывается, стараетесь: психологи из Кильского университета (Германия) с помощью исследований научно доказали, что вырвавшееся в это мгновение матерное слово поможет вам пережить эту боль.

Лед

Психолог Ричард Стивенсон и раньше исследовал вопрос влияния ругательств на болевой порог. Но на этот раз ему удалось экспериментально доказать, что обезболивающим эффектом обладает не просто эмоциональный выкрик, а именно что грязное ругательство.

В исследовании участвовали 92 человека. Им надо было опускать руки в лед, и долго держать их там, каждые три секунды повторяя одно из четырех ругательств. Первое из них – по-настоящему грязное слово на букву «f» (в английском языке выбор матерных слов скуден, но приходится довольствоваться тем, что есть). Еще три ругательства были только что выдуманными экспериментаторами, и не носили табуированного характера. Одно из них было просто эмоциональным, второе – имело юмористический оттенок, третье - нейтральным.

Экспериментаторы постарались оценить как юмор помогает терпеть ледяную пытку, и как то же самое можно делать с помощью грязных ругательств. Результаты превзошли самые смелые ожидания. Крепкое слово повысило болевой порог на 32% и увеличило терпимость боли на 33%. У ругательств, имеющих юмористический и просто эмоциональный характер, даже близко нет такого эффекта.

Давить боль эмоциями

Это исследование дополнило ряд других, что Ричард Стивенсон проводил в Кильском университете – психолог с коллегами уже более десяти лет изучает, как ругательства влияют на способность переносить боль, и судя по всему, не собирается останавливаться. Пока ученым удалось только доказать только сам анестезирующий эффект крепких слов. Но до конца объяснить, почему мат помогает нам терпеть боль, они не могут.

По одной из теорий, все происходит из-за того, что с детства мы убеждены – ругаться плохо, и мат нам буквально режет слух. Но грязно ругаясь в момент травмы, мы «давим» боль теми эмоциями, которые вызывают в нас табуированные слова.

По другой теории, мозг просто отвлекается на не совсем обычные для него в повседневной жизни слова. Но если это было бы действительно так, то мозг мог бы спокойно отвлечься на юмористические ругательства. А судя по результатам последнего эксперимента, этого не произошло. Так что первая теория представляется более достоверной.

Берегите матерные слова на черный день

У нее, кстати, есть еще несколько подтверждений. Например, все те же ученые из Кильского университета доказали, что анестезия ругательств действует в разных странах – и в Англии и в Японии. Неплохо было бы получить научное подтверждение и для России, но пока таких данных нет.

Зато есть еще одно научное наблюдение. Чем чаще вы ругаетесь в обычной жизни, тем меньший обезболивающий эффект имеет мат в экстремальных ситуациях. Так что имеет смысл как можно реже нецензурно выражаться в повседневном режиме. Лучше приберечь эти слова на тот момент, когда они действительно вам понадобятся.