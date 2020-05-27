2020-05-27T01:06:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 27 мая 2020 года: Медики просят защитить их от исков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 27 мая 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 27 мая 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 27 мая 2020 годаФото: REUTERS
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Врачи опасаются, что после окончания пандемии недовольные родственники больных и погибших пациентов с коронавирусом затаскают их по судам. А все дело в том, что проверенного и утвержденного протокола лечения больных COVID-19 на сегодняшний день нет. Также как нет зарекомендовавшего себя лекарства или вакцины.

Перенесенный с 9 мая из-за эпидемии коронавируса Парад Победы проведут 24 июня. Дата тоже весьма символичная - в этот день в 1945 году на Красной Площади в Москве состоялся знаменитый Парад Победителей. Запомнился потомкам он в том числе и тем, что его завершила специальная рота с опущенными знаменами поверженного противника - трофейные нацистские штандарты под барабанную дробь бросали к подножию мавзолея.

Благополучно переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вернулся к работе и ответил на вопросы журналистов о том, как обеспечивают защиту главы государства от COVID-19.

Минздрав РФ выпустил приказ, разъясняющий, при каких признаках выздоровления пациентов выписывают из коронавирусных отделений больниц или переводят на домашнее лечение.

В Санкт-Петербурге продолжается набор добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса, разработанной в НИИ гриппа имени Смородинцева. По словам представителей научно-исследовательского института, инициатива вызвала живой отклик горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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