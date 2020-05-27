Коронавирус в России, последние новости на 27 мая 2020 года: Медики просят защитить их от исков

Врачи опасаются, что после окончания пандемии недовольные родственники больных и погибших пациентов с коронавирусом затаскают их по судам. А все дело в том, что проверенного и утвержденного протокола лечения больных COVID-19 на сегодняшний день нет. Также как нет зарекомендовавшего себя лекарства или вакцины.

Перенесенный с 9 мая из-за эпидемии коронавируса Парад Победы проведут 24 июня. Дата тоже весьма символичная - в этот день в 1945 году на Красной Площади в Москве состоялся знаменитый Парад Победителей. Запомнился потомкам он в том числе и тем, что его завершила специальная рота с опущенными знаменами поверженного противника - трофейные нацистские штандарты под барабанную дробь бросали к подножию мавзолея.

Благополучно переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вернулся к работе и ответил на вопросы журналистов о том, как обеспечивают защиту главы государства от COVID-19.

Минздрав РФ выпустил приказ, разъясняющий, при каких признаках выздоровления пациентов выписывают из коронавирусных отделений больниц или переводят на домашнее лечение.

В Санкт-Петербурге продолжается набор добровольцев для клинических исследований вакцины против коронавируса, разработанной в НИИ гриппа имени Смородинцева. По словам представителей научно-исследовательского института, инициатива вызвала живой отклик горожан.