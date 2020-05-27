Коронавирус в Италии, последние новости на 27 мая 2020: число зараженных достигло 230 тысяч

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 27 мая 2020 года, там выявлено с начала пандемии 230 555 случаев заражения, 144 658 человек выздоровели, 32 955 человек - скончались.

Ситуация с covid-19 нормализуется. Еще полтора месяца назад в некоторых провинциях в больницах не хватало мест для пациентов и заканчивались защитные средства. Но сейчас госпитализированных меньше, смертность от «чумы 21 века» падает.

Итальянцам уже разрешили заниматься спортом на улице, гулять, посещать вновь открытые кафе, рестораны, салоны красоты, магазины и торговые центры. Кроме того, в храмах возобновили службы. Но, конечно, все обязаны соблюдать меры безопасности – носить перчатки и медицинские маски. В том числе и обслуживающий персонал.

А с 3 июня жителям Италии будет разрешено свободное перемещение внутри государства. Но, конечно, в те районы, где в случае роста числа зараженных будут установлены карантинные зоны, въезд будет запрещен.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 27 мая 2020 года, накануне стало известно, что, скорее всего, на этой неделе решится судьба чемпионата по футболу. Ранее его прервали из-за распространения COVID-19, но футболисты и фанаты надеются, что в июне игроки смогут доиграть матчи.