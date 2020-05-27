2020-05-27T07:46:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 27 мая 2020: от COVID-19 вылечились почти 385 тысяч человек

Мы рассказываем о последних новостях о коронавирусе в США на 27 мая 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 27 мая 2020: ученые уже разработали лекарство от COVID-18Коронавирус в США, последние новости на 27 мая 2020: ученые уже разработали лекарство от COVID-18Фото: REUTERS
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Последние новости о коронавирусе в США на 27 мая 2020 года таковы: число выявленных случаев заболевания достигло 1 681 212, 98 916 человек скончались, 384 902 человека выздоровели.

Ученые уже разработали лекарство от «чумы 21 века». В основе препарата – антитело. Оно отталкивает вирус от здоровых клеток. Пока все испытания заканчивались со стопроцентным успехом, но препарат еще не тестировали на людях и неизвестно, когда будут. Но, конечно, в американских лабораториях продолжают разрабатывать и вакцину от COVID-19.

Постепенно страна выходит из карантина, ведь на фоне пандемии больше 30 миллионов американцев остались без работы. Эксперты считают, что уровень безработицы может достигнуть к лету 20 %.

Сейчас в штатах открываются кафе, рестораны, бары, фитнес-клубы, салоны красоты и магазины. Но и посетители, и персонал должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски с перчатками. Также жители США снова могут гулять, опять же соблюдая меры безопасности. В парках даже появились огромные полутораметровые круги, в каждом из которых может разместиться человек, а все остальные не могут заходить за черту, чтобы сохранить дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 27 мая 2020 года, накануне Дональд Трамп заявил, что считает своей заслугой отсутствие миллионов жертв COVID-19 в стране.

- Если бы я не выполнял свою работу хорошо, то мы бы уже потеряли 1,5-2 миллиона человек, а не 100 тысяч и плюс еще какое-то количество, как сейчас. Я закрыл въезд из Китая очень рано! - сообщил в своем Twitter президент штатов.

Жители Нью-Йорка выходят на пляжи после смягчения ограничений из-за коронавируса.Посетителей предупреждают о необходимости ношения защитных масок и соблюдения социальной дистанции

ИСТОЧНИК KP.RU

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