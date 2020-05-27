Новые случаи заражения коронавирусом в России на 27 мая 2020: 8338 человек заболели за сутки

В России количество заболевших коронавирусом не превышает 9000 человек (такие цифры держатся уже пятые сутки). За последние сутки в больницах России выявили 8338 заболевших COVID 2019 в 83 регионах. Всего в стране с начала пандемии выявлено более 370 тысяч заболевших. Новые данные сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

- У 40,8% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 161 летальный исход, - сообщили в оперативном штабе.

Больше всего заболевших в Москве – 2140 человек, в Московской области - 793, Санкт-Петербурге – 387, Свердловской области – 235, Нижегородской – 231, Ростовской – 203, Республике Дагестан – 161, Красноярском крае - 142, Самарской области – 135, Тульской области – 104, Калужской – 101, Брянской – 98.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 370 680 случая коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 11 079 человек. За весь период зафиксировано 3968 летальных исхода, выздоровели 142 208 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире на утро 27 мая зарегистрировано 5 633 038 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки - 94 829 человек, что составляет 1,71%.

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