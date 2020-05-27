2020-05-27T10:10:34+03:00
Спорт

Бронзовый призер Олимпиады Илья Черноусов сменил гражданство

33-летний лыжник теперь будет выступать за Швейцарию
Сергей КИРИЛЛОВ
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Илья Черноусов в феврале 2014 года, встреча олимпийцев-призеров игр в Сочи в Москве.Илья Черноусов в феврале 2014 года, встреча олимпийцев-призеров игр в Сочи в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Мы все помним ту потрясающую картину, когда на пьедестале почета домашней Олимпиады в Сочи стояли три российских лыжника – Легков, Вылегжанин и Черноусов.

Но бронзовый призер 50-километровой гонки Илья Черноусова после того успеха как-то быстро потерялся. Говорили, что у него не сложились отношения с президентом федерации Еленой Вяльбе. Черноусов еще два года пробивался в сборную, а потом ушел в марафонцы.

Олимпиада в Сочи, 2014 год. Призеры масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам - Александр Легков (золото), Максим Вылегжанин (серебро), Илья Черноусов (бронза). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпиада в Сочи, 2014 год. Призеры масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам - Александр Легков (золото), Максим Вылегжанин (серебро), Илья Черноусов (бронза).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2017 году Илья женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Свадьба проходила в Новосибирске. Прожив с супругой два года в Швейцарии, он выполнил все буквы строгого закона и получил местное гражданство. И вот Черноусов с нового сезона сможет выступать за свою новую страну.

В 2017 году Илья Черноусов женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин.

В 2017 году Илья Черноусов женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин.

В сборной России ему все равно места нет, да его здесь давно недолюбливали. Когда разразился допинг-скандал и у Легкова и Вылегжанина отобрали «золото» и «серебро» той 50-километровой гонки в Сочи-2014, Черноусова почему-то не тронули. И он даже несколько месяцев числился олимпийским чемпионом. Но потом Спортивный арбитражный суд в Лозанне вернул нашим лыжникам их награды. А Черноусова один из наставников сборной назвал чуть ли не «информатором» ВАДА.

Словом, Черноусову лежала прямая лыжня на родину его жены. Но сможет ли он там попасть в сборную и стать партнером знаменитого Дарио Колоньи? Почему бы и нет. Илье, кстати, как и Дарио, в следующем сезоне будет по 34 года и они вполне могут сработаться.

Кстати, президент федерации Елена Вялбе уже заявила, что никаких палок в колеса Черноусову вставлять не будут.

«Ничего от швейцарской федерации нам не приходило, но у нас к нему нет никаких претензий: переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пусть бегает, мы не против», - приводят слова Вяльбе ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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