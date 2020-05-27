2020-05-27T10:16:24+03:00
Экономика

Маркетинг после глобальной остановки: как меняется потребитель. Прямая онлайн-трансляция

Кафедра маркетинга РЭУ им. Плеханова проводит круглый стол в формате online 27 мая с 14:00 [видеотрансляция]
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no-titleno-titleФото: Михаил ПАТЛИС
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На круглом столе спикеры рассмотрят, насколько возможно применять маркетинг в условиях «контролируемого» поведения потребителей и, конечно, как меняется сам потребитель: его ценности, потребности, отношение и степень уверенности. Эксперты обсудят, каким станет маркетинговое образование после всего происходящего и какие знания, навыки и компетенции у новых маркетологов следует формировать.

Круглый стол кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В.Плеханова: МАРКЕТИНГ ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ.

Программа:

14.00-14.10 Скоробогатых Ирина Ивановна – Д.э.н., профессор, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ им.Г.В.Плеханова, главный редактор журнала Маркетинг и маркетинговые исследования

Тема: Глобальная остановка. Деглобализация. Маркетинг – новые вызовы. Потребители и потребительское поведение. «Контролируемое поведение» - есть ли место маркетингу. Маркетинговое образование и исследования

14.10-14.20 Невоструев Петр Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тема: “Цифровая прививка”: последствия вынужденной жизни в цифровой среде

14.20-14.30 Николас Коро – член Совета Гильдии Маркетологов, Главный куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Бренд-технологий (RCB&B)

Тема: «Релятивистский маркетинговый подход, как ответ на эмоциональный реверс потребительского поведения во время самоизоляции»

14.30-14.40 Рыкалина Ольга Владимировна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тема: «Что мы ждем от пандемии? Последствия для маркетинга и маркетологов»

14.30-14.40 Мхитарян Сергей Владимирович, д.э.н., профессор кафедры маркетинга, руководитель научно-исследовательской лаборатории маркетинговых исследований транспортного комплекса (НИЛ МИТК) РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тема: Скорая маркетинговая помощь для снижения (нейтрализации) новых коммерческих рисков

14.40-14.50 Сидорчук Роман Роальдович, д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой маркетингаРЭУ им.Г.В.Плеханова по научной деятельности

Тема: Малый бизнес “reset”

14.50 – 15.00 Мусатов Борис Владимирович, д.э.н., профессор кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тема: Маркетинг в условиях развития ассоциативных форм малого бизнеса

15.00.-15.10 Максим Головин, Директор по развитию ООО "Туроператор ИНТУРИСТ"

Тема: «Upgrade туристической индустрии: Взгляд в будущее»

15.10-15.20 Ирина Зуева, директор по маркетингу сети «Эконика»

Тема: Будущее маркетинга в fashion-ритейле

5.20-15.30 Эдуард Чурлей, к.э.н. доцент кафедры международного менеджмента,Экономического факультеты Белорусского Государственного университета

Тема: Беларусь: Маркетинг в новых условиях

15.30-15.40 Юдзура Игучи (Yuzuru Iguchi) – Директор по развитию бизнеса старейшего японского рекламного агентства «Hakuhodo» (Business Development Director Hakuhodo Rus LLC)

Theme: «New consumers after pandemic Adv Marketing»

15.40-15.50 Кадерова Венера Ахметшаевна, ст. преподаватель кафедры маркетинга Волошина Галина Александровна ассистент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова

Тема: Кросс-культурные различия в поведении потребителей: усилится или сократится культурная гибридизация после пандемии?

15.50-16.00 Мусатова Жанна Борисовна, к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В.Плеханова

Тема: Государственное влияние на стимулирование потребительского спроса и повышение потребительской уверенности в период пандемии

16.00-16.10 Каленская Наталья Валерьевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой маркетинга Казанского (Приволжского) Федерального Университета

Тема: Фобии и страхи потребителей в условиях пандемии

16.10-16.20 Александра Лябина, главный редактор КП-ТВ

Тема: Новые форматы в медиа

16.20-16.30 Просвиркин Борис Львович, к.э.н., доцент кафедры маркетинга,

Бекетов Антон Николаевич - ассистент кафедры маркетинга РЭУ им.Г.В. Плеханова

Тема: Системные проблемы маркетинга сферы обращения: что ждет перевозки, торговлю, общепит и бытовые услуги при изменении потребительского поведения и ценностных ориентиров

16.30 – 16.40 - Общая дискуссия, подведение итогов опроса: МАРКЕТИНГ ПОСЛЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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