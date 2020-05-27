Сахалин одним из первых снимает практически все коронавирусные ограничения

Сахалинская область одной из первой в России снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 26 мая на Сахалине и Курилах открылись рестораны, кафе, столовые. Ранее посетителей начали принимать крупные торговые центры и магазины с промышленными товарами. Ключевой совет от властей населению - использовать в публичных местах медицинские маски и обрабатывать руки обеззараживающими средствами.

ВЫЯВЛЯЮТ В АЭРОПОРТУ

«Ограничения мы снимаем в связи с тем, что все новые случаи коронавируса в Сахалинской области – завозные. Мы выявляем их еще в аэропорту или морском порту, и направляем этих людей на лечение, - отметил в интервью «Комсомольской правде» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Кроме того, 14-дневный карантин должны соблюдать все прибывающие в область. Это позволяет не допускать распространения инфекции среди жителей региона. Кроме того, мы ужесточили требования въезда на острова. Ввели цифровые пропуска для тех, кто не имеет сахалинской прописки. Выдаем их тем, кто приезжает по приглашению работодателя или близких родственников. Остальных граждан в регион пока не пропускаем».

Валерий Лимаренко считает, что на следующем этапе в Сахалинской области отменят все ограничения. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области

Под ограничениями продолжают находиться лишь организации, деятельность которых связана с проведением массовых развлекательных мероприятий. Среди них – детские игровые комнаты, караоке-бары и ночные клубы.

Открывшиеся заведения общепита работают с некоторыми ограничениями: все еще запрещено курить кальян, проводить банкеты и фуршеты, а также организовывать шведские столы. Кафе и ресторанам разрешено работать с 7 до 21 часа. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек.

При этом на открытом воздухе проводить массовые мероприятия разрешено без ограничений. Жизнь налаживается!..

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» ПРОВЕДУТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

«Предприниматели и компании в сфере туризма уже с 18 мая могут организовывать экскурсии на открытом воздухе с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - отметил губернатор. - Туристические компании сразу приступили к организации водных, рыболовных, пеших и гастрономических экскурсий на природе для сахалинцев и курильчан».

Сахалинская природа очень красивая, здесь много уникальных мест. Поэтому Валерий Лимаренко предполагает, что поскольку сейчас население опасается путешествовать по России, а зарубежные страны вообще закрыты, внутриобластной туризм активизируется.

Какие дальнейшие планы руководства области по снятию ограничений?

«Сможем увеличить допустимое количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешить проведение банкетов. Но это станет возможным только с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», - пояснил губернатор.

А пока выпускники школ на Сахалине и Курилах готовятся к «последнему звонку». Да-да, на островах он будет не «виртуальным», как в подавляющем большинстве регионов России, а самым что ни на есть настоящим. «Последние звонки» в школах региона пройдут 5 июня. Правда, организованы они будут скромнее, чем обычно. Без массового скопления людей. Время проведения – не более 30 минут.

«Школы будут сами выбирать наиболее приемлемые для них форматы исходя из размеров учебного заведения и пожеланий родителей. При хорошей погоде мы рекомендуем провести торжественные школьные линейки на свежем воздухе. Нужно найти разумный подход в этом плане, чтобы максимально обезопасить всех участников мероприятия», - резюмировал Валерий Лимаренко.