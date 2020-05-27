2020-05-27T10:24:25+03:00
Общество

Сахалин одним из первых снимает практически все коронавирусные ограничения

В островном регионе открылись кафе, рестораны и торговые центры
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Руководство региона советуют жителям региона продолжать носить маски и обрабатывать руки обеззараживающими средствами. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской областиРуководство региона советуют жителям региона продолжать носить маски и обрабатывать руки обеззараживающими средствами. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области
Изменить размер текста:

Сахалинская область одной из первой в России снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса. С 26 мая на Сахалине и Курилах открылись рестораны, кафе, столовые. Ранее посетителей начали принимать крупные торговые центры и магазины с промышленными товарами. Ключевой совет от властей населению - использовать в публичных местах медицинские маски и обрабатывать руки обеззараживающими средствами.

ВЫЯВЛЯЮТ В АЭРОПОРТУ

«Ограничения мы снимаем в связи с тем, что все новые случаи коронавируса в Сахалинской области – завозные. Мы выявляем их еще в аэропорту или морском порту, и направляем этих людей на лечение, - отметил в интервью «Комсомольской правде» губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - Кроме того, 14-дневный карантин должны соблюдать все прибывающие в область. Это позволяет не допускать распространения инфекции среди жителей региона. Кроме того, мы ужесточили требования въезда на острова. Ввели цифровые пропуска для тех, кто не имеет сахалинской прописки. Выдаем их тем, кто приезжает по приглашению работодателя или близких родственников. Остальных граждан в регион пока не пропускаем».

Валерий Лимаренко считает, что на следующем этапе в Сахалинской области отменят все ограничения. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области

Валерий Лимаренко считает, что на следующем этапе в Сахалинской области отменят все ограничения. Фото: пресс-служба губернатора Сахалинской области

Под ограничениями продолжают находиться лишь организации, деятельность которых связана с проведением массовых развлекательных мероприятий. Среди них – детские игровые комнаты, караоке-бары и ночные клубы.

Открывшиеся заведения общепита работают с некоторыми ограничениями: все еще запрещено курить кальян, проводить банкеты и фуршеты, а также организовывать шведские столы. Кафе и ресторанам разрешено работать с 7 до 21 часа. При этом помещения необходимо подготовить к приему гостей – установить перегородки или разместить столы на расстоянии в полтора метра друг от друга. За одним столом должны находиться не более двух человек. В помещении смогут собираться не более 50 человек.

При этом на открытом воздухе проводить массовые мероприятия разрешено без ограничений. Жизнь налаживается!..

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» ПРОВЕДУТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

«Предприниматели и компании в сфере туризма уже с 18 мая могут организовывать экскурсии на открытом воздухе с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - отметил губернатор. - Туристические компании сразу приступили к организации водных, рыболовных, пеших и гастрономических экскурсий на природе для сахалинцев и курильчан».

Сахалинская природа очень красивая, здесь много уникальных мест. Поэтому Валерий Лимаренко предполагает, что поскольку сейчас население опасается путешествовать по России, а зарубежные страны вообще закрыты, внутриобластной туризм активизируется.

Какие дальнейшие планы руководства области по снятию ограничений?

«Сможем увеличить допустимое количество участников массовых мероприятий в закрытых помещениях, разрешить проведение банкетов. Но это станет возможным только с учетом рекомендаций Роспотребнадзора», - пояснил губернатор.

А пока выпускники школ на Сахалине и Курилах готовятся к «последнему звонку». Да-да, на островах он будет не «виртуальным», как в подавляющем большинстве регионов России, а самым что ни на есть настоящим. «Последние звонки» в школах региона пройдут 5 июня. Правда, организованы они будут скромнее, чем обычно. Без массового скопления людей. Время проведения – не более 30 минут.

«Школы будут сами выбирать наиболее приемлемые для них форматы исходя из размеров учебного заведения и пожеланий родителей. При хорошей погоде мы рекомендуем провести торжественные школьные линейки на свежем воздухе. Нужно найти разумный подход в этом плане, чтобы максимально обезопасить всех участников мероприятия», - резюмировал Валерий Лимаренко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений
В ПСО «Лиза Алерт» рассказали, сколько детей было найдено живыми в 2019 году
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
Четырехлетний гений с IQ 154 попал в клуб самых умных людей планеты Mensa
В России провели больше 9,4 миллионов тестов на коронавирус
Во время изоляции россияне стали чаще записываться на онлайн-курсы
Названы сроки подачи документов вузы в 2020 году
В Москве за сутки выздоровели от коронавируса ещё 5 839 человек
Россияне продолжили забирать валюту из банков
Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть «диабетом пожилых людей»
Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями
В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника
Россияне теряют интерес к покупкам из Китая
Оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями
Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания
В Роспотребнадзоре предостерегли курильщиков о более тяжёлом течении коронавируса
Россиянам хотят вернуть пени за неоплаченную коммуналку
Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком
Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон, рассказал эксперт
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек