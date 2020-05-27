«Единая Россия» предлагает меры по защите прав россиян «на удаленке»

Напомним, в мае по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Правозащитный центр партии провел по всей стране онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю удалось собрать и обработать более 6000 обращений, касающихся нарушения трудовых прав. Часть вопросов решена оперативно. А другую часть проблем необходимо решать системно. Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты.

Депутаты «Единой России» в Госдуме подготовили пакет поправок. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России.

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан», — пояснил Дмитрий Медведев.

Для защиты прав работников необходимы было утвердить азы, требовалось определить понятие удаленной работы. Основные характеристики «дистанционки» — выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предусматривается, что всеми документами — вплоть до листка нетрудоспособности — руководство и сотрудники могут обмениваться удаленно. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе — его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, в частности, должен предусматривать, какой техникой пользуется работник — собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования.

«Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график, — пояснил один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. - При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий — когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика — работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости — например, какой-либо чрезвычайной ситуации — сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия — и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно».

Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.