2020-05-27T11:05:53+03:00
Общество

«Единая Россия» предлагает меры по защите прав россиян «на удаленке»

Подготовленные в Трудовой кодекс поправки учитывают и мнение работников, и работодателей
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, в мае по поручению председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Правозащитный центр партии провел по всей стране онлайн приемы по трудовым вопросам. За неделю удалось собрать и обработать более 6000 обращений, касающихся нарушения трудовых прав. Часть вопросов решена оперативно. А другую часть проблем необходимо решать системно. Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Они, в частности, должны регламентировать дистанционную работу и все ее аспекты.

Депутаты «Единой России» в Госдуме подготовили пакет поправок. Сейчас экспертную оценку документу дают в Российском союзе предпринимателей и промышленников и Федерации независимых профсоюзов России.

«Новые формы занятости и взаимодействия работодателя и работника, ставшие обыденностью из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией, в будущем будут только развиваться. В этих условиях необходимо постоянно совершенствовать трудовое законодательство, чтобы защитить права работающих граждан», — пояснил Дмитрий Медведев.

Для защиты прав работников необходимы было утвердить азы, требовалось определить понятие удаленной работы. Основные характеристики «дистанционки» — выполнение обязанностей вне офиса и взаимодействие с работодателем через интернет. Предусматривается, что всеми документами — вплоть до листка нетрудоспособности — руководство и сотрудники могут обмениваться удаленно. По мнению авторов поправок, это должно быть закреплено в трудовом договоре о дистанционной работе — его тоже предложено заключать онлайн. Этот документ, в частности, должен предусматривать, какой техникой пользуется работник — собственной или предоставленной работодателем. В таком случае может назначаться компенсация со стороны компании за использование сотрудником личного оборудования.

«Поправками предполагается урегулировать время работы и отдыха сотрудника «на удаленке». Если иное не предусмотрено трудовым договором, то работник сможет самостоятельно устанавливать себе график, — пояснил один из авторов поправок, первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. - При этом компания и сотрудник определят график взаимодействий — когда работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Если он сделает это не по форме или вне графика — работник сможет на них не реагировать. В случае острой необходимости — например, какой-либо чрезвычайной ситуации — сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия — и тогда это время также должно оплачиваться дополнительно».

Внесение поправок в Трудовой кодекс запланировано на июнь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция
Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений
В ПСО «Лиза Алерт» рассказали, сколько детей было найдено живыми в 2019 году
В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом
Четырехлетний гений с IQ 154 попал в клуб самых умных людей планеты Mensa
В России провели больше 9,4 миллионов тестов на коронавирус
Во время изоляции россияне стали чаще записываться на онлайн-курсы
Названы сроки подачи документов вузы в 2020 году
В Москве за сутки выздоровели от коронавируса ещё 5 839 человек
Россияне продолжили забирать валюту из банков
Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть «диабетом пожилых людей»
Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями
В Совфеде предложили платить работодателю по 18 тысяч за каждого нового сотрудника
Россияне теряют интерес к покупкам из Китая
Оператор "Северного потока - 2" назвал дискриминацией угрозы США санкциями
Последние новости на утро 27 мая 2020: Путин бросил ручку во время совещания
В Роспотребнадзоре предостерегли курильщиков о более тяжёлом течении коронавируса
Россиянам хотят вернуть пени за неоплаченную коммуналку
Кандидат в президенты США обозвал Трампа дураком
Чем грозит оставленный на зарядке на всю ночь телефон, рассказал эксперт
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 27 мая 2020 года составило 35 163 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 27 мая 2020 года увеличилось до 2 183 человек