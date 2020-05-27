2020-05-27T11:30:33+03:00
Общество

“Он устроил советскую секту!»: Скандального «духовника Поклонской» запретили в служении

Схиигумена Сергия отлучили от церкви
Роман ГОЛОВАНОВ
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Схиигумен Сергия (Романова) ждёт епархиальный суд.Схиигумен Сергия (Романова) ждёт епархиальный суд.Фото: facebook.com
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Выходки уральского старца терпели долго. Он боролся с фильмом «Матильда», предрекал конец света и отрицал коронавирус. Теперь указом митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла запрещен в служении схиигумен Сергий (Романов). Ему нельзя совершать богослужение, носить крест, изгонять из людей бесов, исповедовать и проповедовать. Монаха ждёт епархиальный суд.

— Как Ваш епископ, я благословляю Вам послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру и что Вы сами избрали для себя, принимая Великую Схиму, — напомнил ему митрополит Кирилл.

Многие уверены, что скандальный монах устроил вокруг себя сексту и отпугивал людей от церкви.

— Он народ сильно смущал, — сказал «КП» священник Игорь Фомин. — По интернету ходят такие ролики, что мама не горюй, как его монахини танцуют где-то на природе, поют песни «Выпьем и еще нальем»… Такой тихий ужас творится… Человек просто, мне кажется, пытается создать советскую церковь. Вот не христову церковь, а какую-то советскую церковь. Это секта. Это такое сектантское сознание, которое приходит, скорее всего, от того, что человек не осознает, что он находится в церкви. Он осознает, что он возглавляет церковь. К сожалению, от сотворения мира такие примеры были неоднократно.

Кстати, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отрицала, что схиигумен Сергий ее духовник.

— У меня нет духовников и наставников, которые руководят мной, — говорила в беседе с «КП» Поклонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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