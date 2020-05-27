2020-05-27T11:58:51+03:00
Общество

В Москве с исторической достоверностью воссозданы Холмские ворота Бресткой крепости

Ко Дню пограничника в Музее Победы подготовили уникальную экспозицию, которая рассказывает о первых днях Великой Отечественной войны
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Экспозиция воссоздана с исторической достоверностью. Фото: пресс-служба Музея ПобедыЭкспозиция воссоздана с исторической достоверностью. Фото: пресс-служба Музея Победы
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В Музее Победы на новой экспозиции "Подвиг Народа", ко Дню пограничника (отмечается 28 мая прим.Ред.) почти в натуральную величину построены Холмские ворота Брестской крепости. Это не случайно: одной из самых героических страниц в истории погранвойск стала легендарная оборона Брестской крепости. Ее бойцы первыми столкнулись с врагом, но не дрогнули. Они стали для страны "живым щитом".

Экспозиция рассказывает о судьбах защитников Брестской крепости. Фото: пресс-служба Музея Победы

Экспозиция рассказывает о судьбах защитников Брестской крепости. Фото: пресс-служба Музея Победы

- С потрясающей исторической достоверностью воссозданы интерьеры внутренних квартир и служебных помещений Цитадели и госпиталя крепости, внутреннего дворика и казармы 132-го полка войск НКВД. В интерьерах крепости смонтированы специальные тачскрин панели, которые расскажут о легендарной обороне, судьбах защитников и членов семей командиров Красной Армии, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Музея Победы Олег Волков.

Наряду с современными мультимедийными технологиями в экспозиции представлены уникальные подлинные экспонаты: обгоревшие кирпичи и расплавленные стёкла из крепости, личные вещи участников обороны.

Экспозиция "Подвиг Народа". Фото: пресс-служба Музея Победы

Экспозиция "Подвиг Народа". Фото: пресс-служба Музея Победы

- В фондах музея бережно хранятся многие раритеты, рассказывающие о подвигах пограничников. Например, документы защитника Брестской крепости командира 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии Петра Гаврилова, личные вещи начальника 13-й заставы 90-го Владимир-Волынского погранотряда лейтенанта Антона Лопатина, фотографии командира 2-й заставы 86-го Августовского пограничного отряда старшего лейтенанта Александра Сивачева, - перечислил Волков.

В экспозиции "Подвиг Армии" боям на государственной границе посвящена отдельная витрина. Здесь показаны не только фотографии, документы, оружие, плакаты и награды, но и униформа военнослужащих пограничных частей Красной Армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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