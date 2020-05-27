Рудковская - жене Малахова: «Хочется, чтобы ты испытала чувство, какое испытала я»

Продюсер Яна Рудковская исповедалась видеоплатформе Premier. В подробном 47-минутном монологе супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко высказалась обо всем, что накипело у нее на душе.

В частности, Рудковская объяснила, что привело к разрыву дружеских отношений с Андреем Малаховым и его женой Натальей Шкулевой. Недавно журнал Starhit (Шкулева - его издатель, а Малахов много лет был главредом) предположил, что у сына Рудковской и Плющенко Саши синдром Аспергера – психическое заболевание аутистического спектра. «Если бы кто-то из Starhit попался бы мне под руку в тот момент, я не знаю, что бы с этим человеком было. Я за своего ребенка разорвала бы человека, - призналась Рудковская. - Моя первая реакция: это какая-то ошибка! Я пишу сразу Наташе Шкулевой: «Привет!». Она пишет мне «Привет!». Отсылаю ей эту публикацию, и спрашиваю «Что это?». И ноль реакции. У них тоже ребенок. Тоже Саша, тоже мальчик. А если бы ему поставил диагноз какой-то неизвестный дефектолог? А если бы к вам подошел ваш Саша и спросил: «Мама, а чем я болен? Почему вы ничего мне не говорите?». Какая была бы реакция? Возможно, вы хотели видеть мои слезы? Пожалуйста».

Яна Рудковская и Наталья Шкулева в 2016 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рудковская выразила надежду, что жизнь расставит все по своим местам. «Хочется, чтобы когда-нибудь ты испытала это чувство, какое испытала я, - сказала она, обращаясь к Шкулевой. - Чтобы жизнь дала тебе пример того, как надо относиться к своим друзьям, к людям, которых ты знаешь много лет, которые делали только добро твоей семье».

Также Рудковская рассказала о многолетней дружбе с Рамзаном Кадыровым, с которым познакомилась 14 лет назад, когда Дима Билан впервые выступал в Грозном. Ради этой дружбы Яна готова идти на жертвы: «У меня был момент, когда один западный серьезный бренд сказал, что не сможет продолжать со мной работать, если я буду продолжать дружить с Рамзаном Ахматовичем - ездить в Грозный, поддерживать мероприятия. Но я сказала, что друзей не продаю ни за какие бренды. И мы с этим брендом прекратили сотрудничество».

Продюсер напомнила, что продолжает поиск людей, которые угрожали ей и ее семье в интернете: «Нам с Женей и Сашей писали в инстаграме: мы вас убьем, порежем. Заведено уголовное дело, мы сейчас очень близки к поимке этих людей. Я хочу предупредить: я все равно найду. Сколько веревочка не вейся, конец все равно будет. И конец будет очень жесткий, и прощать я никого не буду».

Рудковская призналась, что мечтает еще раз стать матерью: «Я много раз делала попытки забеременеть самой, но, к сожалению, это невозможно по состоянию моего здоровья. Есть мечта, надо жить этой мечтой и идти к ней».

В заключение продюсер сообщила, что считает себя сильной женщиной: «это миссия, которую я несу всю свою жизнь».

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