2020-05-27T12:48:47+03:00
Общество

В десяти городах Юга России пройдут Парады Победы

В них примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Военнослужащие на Параде Победы в Ставрополе.Военнослужащие на Параде Победы в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На территории Южного военного округа (ЮВО) личный состав соединений и воинских частей приступил к подготовке военных парадов, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

- Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции, - заявили в Минобороны России.

Предполагается, что в военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В демонстрационных воздушных парадах примет участие около 120 единиц авиационной техники.

Напомним, Парад Победы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве 24 июня. Об этом накануне сообщил президент России Владимир Путин.

- Сделаем это в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - отметил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Парад Победы 1945.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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