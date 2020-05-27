2020-05-27T14:11:44+03:00
Общество

Как разнообразно кормить семью и не сойти с ума

Каждой хозяйке хочется порадовать свою семью каким-то новым и изысканным блюдом
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За подсказками мы часто обращаемся к интернету, где натыкаемся на сложные рецепты с немыслимыми ингредиентами. Семена чиа, мясо вагю, горный шафран...они вам не понадобятся. Сегодня мы будем говорить о разнообразном и полезном питании, которое доступно каждой семье.

Составляем меню на неделю

Когда мы питаемся только дома, список интересных блюд заканчивается быстро, и мы начинаем готовить одно и то же. С этим поможет справиться меню на неделю — когда вы заранее знаете, что готовить, нет соблазна снова сбегать за чипсами.

Удобный помощник для составления плана сбалансированного питания для всей семьи — «Планировщик меню» от MAGGI. Он помогает быстро и просто создать уникальное меню именно для вашей семьи с учетом:

— количества человек в семье;

— пищевых ограничений (без мяса, без мучного, без молока, без морепродуктов);

— приема пищи (завтраки/обеды/ужины);

— времени на готовку (до 30 минут или до 60 минут).

А еще вы можете указать продукты, которые уже есть в вашем холодильнике — сервис подберет рецепты на их основе. Если хотите позаботиться о том, чтобы рацион семьи стал полезным и сбалансированным, внимательно изучите советы о подборе продуктов!

Определяем продукты

Чтобы организм получал необходимые витамины и другие питательные вещества, необходимо включать в рацион разные продукты. Обратимся к тарелке правильного питания, которую рекомендуют диетологи. Каждый прием пищи представьте в виде тарелки:

• 1/2 этой тарелки должны составлять овощи, фрукты и ягоды;

• 1/4 — крупы и продукты из цельных злаков;

• 1/4 — молочные продукты и яйца;

• 1/4 — рыба, птица, нежирное мясо.

При готовке не забывайте использовать полезные растительные масла. А в течение дня пейте достаточное количество воды и напитков.

Такой подход позволит разнообразить ваш рацион и обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Выбирайте сезонные овощи и фрукты — это поможет не только разумно сэкономить на покупках, но и составить сбалансированный рацион.

Начинаем с первого дня

Тщательно подобрали продукты и составили меню? Осталось приготовить! Начинать предлагаем с понедельника – выбираем в параметрах «Планировщика меню» MAGGI количество человек в семье, количество приёмов пищи (по советам диетологов лучше разбить приёмы пищи на 4-5 раз), ставим галочку напротив критерия «Низкокалорийное», если следим за фигурой. И получаем полноценный план питания на день для всей семьи, например:

• Завтрак — творожная запеканка

• Второй завтрак — омлет из белков с зеленью

• Обед — холодный борщ

• Полдник — салат из куриной грудки с романо и оливками

• Ужин — ленивые голубцы

Пробуйте, вдохновляйтесь и будьте здоровы!

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