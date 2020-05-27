ФСБ ликвидировала 13 подпольных оружейных мастерских

Сотрудники ФСБ России провели очередную операцию по задержанию торговцев огнестрельным оружием.

Задержания проходили в Москве и Московской области, г. Санкт- Петербурге и Ленинградской области, Республике Крым, Удмуртской Республике, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях. Арестованы десятки граждан причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов.

- В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов («ПК», «РПК», «РПД», «MG-42», «Максим»), 27 автоматов («АК-12», «АК-103», «АКС-74У», «АКС- 74», «АК-74М», «АКМ»), 14 пистолетов-пулеметов («Витязь», «Кедр», «ГОТШ», «ППС», «МР-38», «Thompson», «М-56», «RAK»), 55 винтовок и карабинов (ВСС «Винторез», «Мосина», «СВТ», «СКС», «СВД», «Mauser», «Каr 98», «CZ», «М-16», «М-4»), 82 пистолета и револьвера («ТТ», «ПМ», «АПС», «ПЯ», «Colt», «Mauser», «Parabellum», «Browning», «Glock», «Star», «Walther», «Beretta», «Наган», «Smith&Wesson», «Astra»), а также 3 гранатомета («РПГ-7В», «ГП-25», «РПГ-26»), 35 гранат («Ф-1», «РГД-5», «РКГ», «Stielhandgranate»), 20 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 16000 патронов различного калибра, более 120 основных частей и комплектующих оружия (стволы, барабаны, затворы, УСМ), 3 приспособления для бесшумной стрельбы, - перечислили в ФСБ России.

В гараже у одного из задержанных оперативники обнаружили несколько минометных мин, которые были произведены еще в фашистской Германии.

В ходе операции сотрудники ФСБ России прекратили деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием.

Восемь лет лишения свободы можно получить в России за незаконную продажу огнестрельного оружия. Но этот срок сегодня почему-то не останавливает ни продавцов, ни покупателей. Спрос на нелегальные боевые стволы в России сохраняется довольно высоким и стабильным. Пистолеты продаются от 1000 до 3000 тысяч долларов, а цена на отдельные виды пулеметов достигает 1,5 миллиона рублей.

- Мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с изготовлением и сбытом оружия, продолжаются, - заявили в ФСБ России.