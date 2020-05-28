Коронавирус в мире, последние новости на 28 мая 2020 года: чехам, словакам и венграм разрешили ездить друг к другу в гости

В Центральной Европе COVID-19 продолжает идти на спад. Со среды, 27 мая, начинается частичное открытие границ (ранее плотно «запечатанных», чтобы помешать распространению пандемии). Карантин смягчают Чехия, Венгрия и Словакия — жителям этих стран-соседок теперь разрешено ездить друг другу в гости. И если человек проведёт в ближнем зарубежье меньше 48 часов, ему не придётся садиться на домашний карантин по возвращении. Впрочем, для граждан других государств «необязательные поездки» (туризм) в Прагу, Будапешт или Братиславу по-прежнему запрещены.

Ещё одна страна этого региона, Польша, также смягчает ограничения. С 6 июня планируется открыть театры, кино и спортзалы. Ещё раньше, 30 мая, отменят масочный режим в общественных местах и разрешат собрания количеством до 150 человек (для католической страны, где многие ходят в костёлы на мессы, это очень важно).

Причина — положительная статистика: 22 тысячи больных и одна тысяча умерших — одни из лучших показателей среди крупных европейских держав. 80% койко-мест, зарезервированных в польских больницах под «ковидников», ныне стоят пустыми.

На другом конце света, в Японии, дело тоже идёт на лад, её успехи в борьбе с коронавирусом отмечают западные СМИ во главе с информагентством Bloomberg. Против статистики не пойдешь: заболело всего 16,6 тыс., суточный прирост за последние дни упал почти до нуля, погибших — меньше девятисот. И это при многомиллионном населении и близости к первому центру вспышки — Китаю. Причина — раннее тестирование, дисциплинированные жители, высокое качество медицины.

В Японии открываются крупные супермаркеты, безопасности в которых уделено особое внимание.Фото: REUTERS

Сейчас внимание западных газет привлекли и огромные размеры господдержки, которую Токио выделяет пострадавшим гражданам и компаниям. На днях правительство утвердило уже второй пакет экономической помощи на сумму почти в триллион (в переводе на американскую валюту). В том числе $100 млрд — чтобы малый и средний бизнес смог покрыть неотложные кредиты; $30 млрд — на медицину (в том числе выплаты врачам, работающим с ковид-больными, закупку масок и медоборудования); и $47 млрд — на поддержку малоимущих и потерявших работу, включая даже артистов.