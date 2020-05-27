2020-05-27T16:34:27+03:00
Спорт

Овечкин опять стал лучшим бомбардиром НХЛ

Это уже девятый «Морис Ришар Трофи» в его коллекции
Сергей КИРИЛЛОВ
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Овечкин, забросивший 48 шайб, вновь объявляется лучим бомбардиром «регулярки»Овечкин, забросивший 48 шайб, вновь объявляется лучим бомбардиром «регулярки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Этот день для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стал дважды счастливым. Утром он объявил в своем Инстаграм, что второй раз стал отцом. А вскоре выяснилось, что его признали лучшим бомбардиром чемпионата.

Дело в том, что после долгих переговоров в НХЛ пришли к мнению, что сезон должен продолжаться. Но возобновить его собираются сразу с игр плей-офф. При этом под остановленным регулярным чемпионатом решили подвести черту. А это значит, что Овечкин, забросивший 48 шайб, вновь объявляется лучим бомбардиром «регулярки», за что ему полагается уже девятый приз «Морис Ришар Трофи». Правда, на этот раз он его поделил с чехом Давидом Пастерняком из «Бостона», который тоже наколотил 48 шайб, но вряд ли это расстроит Александра Великого. Жаль, конечно, что Ови из-за остановки чемпионата не дотянул до отметки в 50 шайб. А ведь мог забить и 60, и даже больше, учитывая, что «Вашингтон» не доиграл 13 матчей. Но все равно этот результат вошел в историю.

А впереди еще хорошая возможность побороться за Кубок Стэнли. Правда, как и где будут проходить матчи плей-офф пока до конца не решено. Ясно, что раньше середины июля матчи не начнутся. Играть все 24 команды будут без зрителей и всего в двух городах. Эти города пока тоже не определены и все будет зависеть от обстановки с эпидемией. Один «хоккейный хаб», скорее всего, окажется на территории Канады, где гораздо меньше заболевших коронавирусом, чем в США.

При этом плей-офф будет не совсем обычным. Возможно, что серии будут проходить не до четырех, а до трех побед. При этом состоится предварительный раунд, для окончательного посева команд. Словом, Show Must Go On!

А В ЭТО ВРЕМЯ

У Александра Овечкина родился второй сын: его назвали Ильей

Радостную новость хоккеист и его супруга сообщили у себя в соцсетях

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ИСТОЧНИК KP.RU

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