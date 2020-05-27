2020-05-27T17:02:44+03:00
Экономика

Сроки проведения саммитов БРИКС и ШОС перенесены

Мероприятия должны были состояться 21-23 июля в Санкт-Петербурге
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С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг. и БРИКС в 2020 году принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом.

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