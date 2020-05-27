Собянин рассказал Путину, как будут снимать ограничения в Москве

Сергей Собянин пришел на встречу, точнее вышел на видеосвязь, с президентом с хорошими новостями для всех - в ближайшее время режим самоизоляции в Москве будет радикально смягчен.

- Хотелось бы услышать ваши оценки, прошу рассказать о прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции, - попросил доложить ситуацию Владимир Путин.

- В целом мы контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет улучшаться в Москве, несмотря, конечно, на все "но", на все осторожности, на режим повышенной готовности. Но я думаю, что она будет улучшаться, - сказал Собянин и рассказал о разработанных предложениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781575" frameborder="0"></iframe> Собянин: Для того, чтобы минимизировать риски мы ввели обязательный перчаточно-масочный режим.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В МОСКВЕ С 1 ИЮНЯ

- Начнут работу непродовольственные магазины.

- Откроются прачечные, химчистки, дома быта, ремонтные мастерские. Предприятия, где не требуется длительный контакт с посетителями.

- Будет разрешены прогулки по схеме, которую сформулируют в ближайшее время. Речь пойдет о разделении времени выхода из дома для жителей по дням или времени суток.

НЕ УСТРАИВАТЬ ПЕРВОМАЙСКУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ

- Пожалуй, самое главное для граждан - вот эти месяцы, которые многие просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке, - сказал мэр. - Очень непростое решение. Если одновременно сказать: давайте теперь гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим, я просто боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации.

Система пропусков для проезда на такси, общественном транспорте или личном автомобиле пока останется.

Владимир Путин и Сергей Собянин провели разговор по видеосвязи.Фото: ТАСС

- Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно, стабилизируется, - поддержал предложения президент. - По сравнению с пиковыми значениями с начала мая число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое при том, что объемы тестирования постоянно растут. Что очень важно? Вы действовали на опережение и не теряли времени. То, что в Москве создан вот такой запас, задел - это чрезвычайно важно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/781580" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин предложил ввести прогулки по графику в Москве с 1 июня.

МЕДИКИ МОСКВЫ ПОМОГУТ РЕГИОНАМ

Глава государства похвалил московских медиков за их работу.

- Медработники Москвы работают профессионально и самоотверженно, - сказал Путин. - Москва первой столкнулась с масштабной эпидемией, в самый напряженный период привлекала специалистов из других регионов, а также сформировала серьезные запасы медтехники, оборудования и лекарств, чего, кстати, не сделали в других крупных мегаполисах мира.

Теперь пришло время помочь другим регионам, о чем и попросил мэра столицы президент.

- Я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна никому уже будет, я думаю, все и так справятся, - ответил Собянин. - Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад в четыре региона. Кроме врачей направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты - то есть, все необходимое.

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