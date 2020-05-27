Фэн-шуй на июнь 2020: благоприятные и неблагоприятные даты

1 июня, понедельник

Важные дела откладываем на другое время. А сейчас надо уделить внимание своему организму. Хорошо начинать лечебное голодание, приступать к занятиям спортом, а также возобновлять что-то брошенное на полпути.

В то же время, будьте бдительны: велика вероятность травм.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

2 июня, вторник

В этот день крайне неблагоприятно ссориться, выяснять отношения. Пустяшный повод станет причиной глубокой долгоиграющей размолвки.

Нельзя заключать брачные союзы и подписывать договора. А вот для общения с коллегами, партнерами, весьма подходящий период. Можно достичь неплохих договоренностей и выторговать приятные бонусы.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

3 июня, среда

Время активных действий. Ведь все мы сейчас словно после подзарядки. Зеленый свет новым делам, встречам и идеям. Не бойтесь смелых мыслей. Воплощайте в реальность свои самые невероятные мечты. Все должно получиться!

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

4 июня, четверг

Благоприятный момент для начала новых дел, для образования, для использования имеющихся знаний и информации. Инициатива сотрудников будет поддержана начальством.

В этот день хорошо работать в команде. Возможна меланхолия и тоска. Побороть сплин поможет активная деятельность.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

5 июня, пятница

День мощный в энергетическом плане. Важные дела планируем на первую половину дня. Они должны быть хорошо подготовлены, а не спонтанны.

Откажитесь от сомнительных поступков и действий – противопоказаны азартные игры и споры. Не стоит также ввязываться в дела, подразумевающие обман.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

6 июня, суббота

Не отличается особой активностью. Этот день для отдыха и расслабления. Хорошо провести его в домашних заботах и хлопотах. Обязательно также проведите время с детьми.

Благоприятный момент для встреч с друзьями и скромных посиделок.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

7 июня, воскресенье

Укрепляем отношения, брак и дружбу. Это идеальный день для романтических свиданий. А вот для домашней работы он совершенно не подходит.

Кроме того, сегодня возможны сильные перепады настроения, что чревато ссорами.

Часы удачи: с 8.00 до 14.00.

8 июня, понедельник

День под знаком разрушения. Единственное, что сегодня получится – разорвать отношения и с успехом провести грязные работы по разбору различных ненужных конструкций. Для остальных проектов выбирайте другие дни. Если же разрушать нечего, просто займитесь планированием и мечтаниями.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

9 июня, вторник

Фэн-шуй предостерегает от серьезных дел на финансовом поле. А вот для глобальных перемен в жизни – время самое подходящее. Только имейте в виду, что если не будет правильного фундамента, то маневр рискует затянуться намного дольше запланированного.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

10 июня, среда

Зеленый свет различным начинаниям и активным действиям. Большую часть проектов ждет удача. Благоприятно отправляться за покупками, которые пригодятся в хозяйстве. С приобретениями «для удовольствия» пока погодите.

У дня есть особенность: то, что начато сейчас, имеет тенденцию «размножаться». Именно поэтому астрологи не советуют вступать в брак и менять место работы.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

11 июня, четверг

Отличный день! Смело приступайте к делам, которые давно ждут своего часа. Вдохновение поможет решить самые трудные задачи. Особенно, если они связаны с логикой и вниманием. Кроме того, сейчас подходящее время, чтобы «проинспектировать» свои финансы. Проверьте банковские вклады и «заначки».

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

12 июня, пятница

Вроде бы и легкий день, но совершенно не приспособленный для важного. Он скорее про общение, самообразование и приятные прогулки. Одним словом, фокусируемся на себе, на своих знаниях и чувствах.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

13 июня, суббота

На повестке дня забота о себе и близких, культурное просвещение и самообразование. Проведите день ярко и незабываемо. Физическая активность приветствуется! Успех будет ждать только в том случае, если вы беретесь за него с удовольствием.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

14 июня, воскресенье

В планах на этот день полноценный отдых. Не в соцсетях или на других интернет сайтах, а на природе или в общении с близкими. Продумайте набор приятных занятий и воплощайте в реальность день своей мечты.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

15 июня, понедельник

Основательная подготовка к большому рывку, который планируем на завтра. Этот понедельник - далеко не благоприятный день. Сейчас стоит проявить особенную осторожность, чтобы не допустить травм, а также глубоких разочарований.

Не подходит день для путешествий и деловых встреч!

Часы удачи: с 10.00 до 11.00.

16 июня, вторник

Один из самых благоприятных дней месяца. Срочно вспоминайте, что у вас срочного есть на повестке и приступайте к реализации планов. Не важно, каким именно делом займетесь - успешными обещают быть и семейные, и общественные, и финансовые проекты. Один из немногих моментов, когда можно обратиться с просьбами к начальству.

Часы удачи: с 9.00 до 18.00.

17 июня, среда

Также отличный день. Он сулит благоприятное решение юридически и финансовых вопросов. Сейчас хорошо назначать помолвки и заключать брак.

Кроме того, «зеленый свет» важным покупкам и большим переговорам.

Часы удачи: с 11.0 до 18.00.

18 июня, четверг

Все неприятности и неудачи можно сейчас свалить на Меркурий. Помните, сейчас лучше не приступать к делам. Особенно, если они связаны с обилием бумаг, контор и людей. Такие проекты затянутся на неопределенный срок!

Хороший день для посещения бани и для различных водных процедур.

Часы удачи: с 15.00 до 16.00.

19 июня, пятница

Нейтральный день. Не подходит для важных работ, а вот для того, чтобы заявить о себе, завести нужные знакомства – вполне себе. Назначайте встречи, проводите семинары и переговоры, в этом точно повезет.

Часы удачи: с 10.00 до 12.00.

20 июня, суббота

Один из самых сложных дней месяца. Фэн-шуй предостерегает от общения с людьми противоположного пола, иначе ждет раздражение и ссоры.

Сейчас же стоит поберечь эмоции, да и вообще, свести активность к минимуму.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

21 июня, воскресенье

Важные дела переносим на другое время. А пока – отдых и любимые дела. Все остальное, в лучшем случае, принесет лишь разочарование.

Хороший день для удаления ненужных образований на теле – родинок, бородавок.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

22 июня, понедельник

Неплохой день. Стоит отказаться лишь от проектов, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу, их время пока не настало, а также от финансовых операций.

Не забудьте проявить заботу о старших членах семьи и о самых младших.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

23 июня, вторник

Все будет хорошо только в том случае, если следовать инструкциям и заведённым правилам. То редкий момент, когда надо забыть о своем мнении и сделать в точности то, что требуется. Помните, со своим уставом, в чужой монастырь не ходят! Более удачной будет вторая половина дня.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

24 июня, среда

Планируем какие угодно дела, но только не те, что подразумевают обращение с деньгами – финансовые вопросы, а также страхование, покупки, отложите.

А вот тем, кто собирается на романтическую встречу – остается только позавидовать!

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

25 июня, четверг

Нейтральный день. Он не предполагает особых ограничений. Однако есть свои рекомендации. Например, сейчас не стоит менять свое местоположение – отправляться в путешествие, командировку.

Благоприятный момент, для чтобы провести некие кадровые ракировки или вовсе поменять работу.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

26 июня, пятница

Знак «разрушения». Это значит, что, по сути, не удастся сделать ничего существенного.

В списке дел только привычные занятия, рутинные заботы. Лучше ограничиться хозяйством.

Ингода в наших планах возникает строчка «расстаться». Как это ни странно звучит для того, чтобы разорвать с кем-то отношения – лучший момент.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.

27 июня, суббота

Никаких дел, даже пустяковых. Этот день придуман специально для отдыха. Постарайтесь сделать это по полной программе, не отвлекаясь на телефон и соцсети.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

28 июня, воскресенье

Эти лунные сутки нередко называют «Днем отрытых дверей». Сейчас можно начать совершенно новую и необычную для себя деятельность.

Отличный день для разного рода начинаний, особенно, связанных с основанием нового.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

29 июня, понедельник

Пять же очень удачный и продуктивный день. Фэн-шуй благоволит финансовым и строительно-ремонтным делам. Можно приступать к запуску новых проектов, а также отправляться за глобальными покупками (в том числе покупать жилье) и отправляться в путешествие.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

30 июня, вторник

В финале месяца успех и удача сошли на нет. Не лучший момент для деловой активности. Сейчас нельзя отправляться в места с отрицательной энергетикой. Крайне неблагоприятно менять работу или переходить на другую позицию.

Часы удачи: с 15.00 до 17.00.