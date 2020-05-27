2020-06-09T02:03:47+03:00
Общество

В Москве в десятый раз проведут масштабную дезинфекцию

Коммунальщики помоют дороги, тротуары и дворы
Светлана ВОЛКОВА
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На улицы выйдут всего более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техникиНа улицы выйдут всего более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Завтра, 28 мая, в четверг, в столице пройдёт десятая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«С марта из-за эпидемиологической ситуации принято решение о еженедельных дезинфекциях города, - сказал заммэра. - Специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки. Главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции».

В этот раз в дезинфекции участвуют около 70 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства. «Им предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

По его словам, на улицы выйдут всего более 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

«В городе пройдет сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», - рассказал Петр Бирюков.

Особое внимание, как и раньше, уделят дезинфекции около поликлиник и больниц, площадок перед входом в метро и павильонов станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Тщательно продезинфицируют и общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, площадки с мусорными контейнерами.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности.

«Специалисты используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы, а для дезинфекции применяются препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных», - заключил Петр Бирюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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