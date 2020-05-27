Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко: Мы уйдем в цифровое Средневековье. На каждого заведут электронную папку с компроматом

Жизнь поменялась. Нам придется отказаться от рукопожатий, налички, походов в магазин и отдыха заграницей. Так какой будет эта реальность? «КП» поразмышляла вместе с известным писателем, автором «Ночного Дозора» Сергеем Лукьяненко.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ЗУМУ И МАГАЗИНЫ НА ДИВАНЕ

- Сергей, давайте пофантазируем - какой будет новая реальность. Вот многие на карантине перестали ходить в магазины. Продукты заказывают по интернету. Это уже навсегда?

- Отчасти да. Но вот у меня родители пожилые. Я им говорю – ну, пришлите список продуктов. Мама в ответ – как я могу все заранее вспомнить? Я должна зайти в магазин, увидеть и тогда понять, что мне нужно. Но я знаю молодых ребят, которые закупаются на две недели через онлайн. И хотят сохранить такую традицию после карантина. Но всем перейти на такое онлайновое потребление и заказывать все – от пакета дрожжей до рулона туалетной бумаги – это сложно. А вот личного общения в реальности станет меньше.

- Это как?

- Мы с вами говорим по скайпу. А раньше бы мне пришлось 3-4 часа потерять, чтобы по пробкам приехать в «Комсомолку». Потом - жена у меня ходит на родительские собрания в школу онлайн. И радуется – говорит, мы за полчаса все обсудили. Когда мы приезжаем в школу, сидим там по три часа, говорим о пустом. А тут - все четко, собрано, быстро.

- Личная встреча станет какой-то роскошью для нас?

- Да, личные встречи - это когда нужно подписать крупный контракт. И, слава Богу! Вспоминаю, сколько раз приезжал на переговоры, строили грандиозные планы – и все кончалось ничем. 90% пустопорожних разговоров отвалятся.

- Люди с ума не сойдут без пустого общения? Это тоже психотерапия… Да и дома тяжко трудится.

- Я всю жизнь работаю из дома. Хорошо, что сейчас кабинет есть, можно закрыться от детей. Если нормальное общение оставить, а часть рабочего увести в онлайн, может, это и на пользу. Ведь огромное количество офисных центров, которые по Москве понастроены, стоят где-то в центре. Они окажутся не столь нужны. Работа пойдет из дома.

Сергей ЛукьяненкоФото: Иван МАКЕЕВ

РОБОТЫ СТАНУТ ТАКСИСТАМИ

- Какие профессии будут уничтожены вирусом и прогрессом?

- Да полностью ничто не погибнет. Но сложно будет ведущим шоу, детских утренников, музыкантам, актерам театра. Им придется перестроиться под онлайн. Без всякого вируса мы получим беспилотные такси и метро. Садишься в машину и называешь адрес. И все. Дорогу подсказывать не надо, как таксисту. Может, у робота будет голос Алисы из Яндекса, а может - Гарика Харламова или Федора Бондарчука. Такие извозчики нас ждут. И по дальнобойщикам это ударит. Фурами будет управлять искусственный интеллект. Скоро мы это увидим.

- Какие профессии уйдут в онлайн и на вечную удаленку?

- Ну, офисная работа. Бухгалтеры, программисты, журналисты, маркетологи. Часть магазинов с техникой, телевизорами, компьютерами переберется полностью в онлайн. Курьеры будут привозить покупки на дом.

- Если можно не мотаться на работу, наверно, многие вернутся из Москвы на родину — кто в Тулу, кто в Воронеж? Или переедут жить в деревни, на дачи?

- Хорошо бы. Потому что столицы жутко перегружены. У нас так получилось, что большой город – значит, все блага цивилизации. Маленький город – все плохо. И с торговлей, и с развлечениями. Не может страна существовать в виде 2-3 крупных городов. Новое время положит конец высасыванию столицей в себя рабочих рук, умов, ресурсов. Некоторые устроят себе Интернет-деревни. Например, выкупят большие интернет-компании участки земли под Новгородом или Тверью. Построят там домики для своих программистов. Кафешки, магазины. Протянут хороший интернет. И будут программисты там с женами и детьми обживаться.

Курьеры и после карантина будут привозить покупки на домФото: Михаил ФРОЛОВ

МАСКИ СО СТРАЗАМИ И САКРАЛЬНЫЕ РЕСТОРАНЫ

- Про кафешки. Они сейчас работают на доставке. И у горожан вырабатывается привычка не ходить куда-то, а заказывать обеды-ужины домой. Сохранится это?

- Думаю, да. Так было и в СССР. Но по экономическим причинам. Ресторан — это место, где справляют свадьбу или гуляют бандиты. Либо обедают муровцы, которые их ловят. Возможно, и теперь рестораны станут сакральным местом. Туда будут ходить только для большой гулянки. Мне друг говорит: «Я позвал жену на свидание». Я очень удивился — куда, все закрыто? Говорит, надел пиджак, она — вечернее платье. В зале зажгли свечи, поели стейки, выпили вина. Вот такое время.

- Моя знакомая сказала: «Мне не нравится концерт онлайн. Хочу нарядиться, посмотреть других, себя показать». А дорогие шмотки у ее пылятся в шкафу. Некуда в них ходить.

- Желание красиво одеться у женщины трудно побороть любому вирусу. Но такое безумное количество платьев, шуб и шарфиков нам больше не нужно. Я, пользуясь карантином, устроил себе грандиозную чистку шкафа. Около пятидесяти рубашек отправили на тряпочки. Мы погрязли в вещизме. И это придется пересмотреть. Может, двух пиджаков и трех платьев семье хватит?

Возможно, и теперь рестораны станут сакральным местом. Туда будут ходить только для большой гулянкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А перчатки, маски – тоже станут частью нашего постоянного имиджа?

- Маски, боюсь, да. Это такой психологический момент. Когда выйдя на улицу без маски – ты будешь ощущать себя как бы без штанов. Вроде как и можно, но все смотрят на тебя, как на дикаря. Маска станет частью лица. Думаю, самые крутые модные бренды уже придумывают свои модели: от камуфлированных до гламурных — со стразами. А вот перчатки не приживутся. Скорее, люди будут таскать с собой везде санитайзеры и постоянно руки протирать.

ЗАБУДЬТЕ ПРО НАЛИЧКУ И РУКОПОЖАТИЯ

- Ну, и наличка может уйти из оборота? Деньги страшно брать в руки — а вдруг на них зараза.

- Так и произойдет. На днях мне привезли еду по доставке. Лезу в ящик стола, потом к жене в кошелек. И понимаю, что мы наличку, наверное, месяц уже не использовали. Пришлось ограбить детей — залезть в их копилку, чтобы расплатиться. Наличные стремительно уходят из оборота. И государство-то этому радо! Проще движение денег контролировать. Куда перевел, зачем. А за сомнительные переводы - блокировка карточки.

- Какие человеческие привычки останутся, а какие уйдут?

- Первое на вылет — рукопожатия! У меня есть несколько друзей, которые не любят рукопожатия. Я над ними всегда подтрунивал. Потом понял, что все они жили в жарких странах. И оттуда у них привычка подолгу мыть овощи, фрукты. Когда я увидел, что человек чуть ли не с мылом моет малину, мне просто поплохело. Но мы тоже к этому придем. За руку поздороваться – это будет такое проявление доверия. Парень с девушкой решили поцеловаться? Да они теперь будут долго размышлять - готовы ли на такой ответственный шаг? Наверно, и на сайтах знакомств появятся пункты - «паспорт здоровья». Чтобы вы знали, с кем идете на свиданье.

Наличные стремительно уходят из оборотаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ БОЛЬШОГО БРАТА

- Усилится ли за нами слежка? Мы готовы пожертвовать собственной анонимностью ради безопасности?

- Возможно, на каждого человека заведут электронную папочку с компроматом. Тут он перешел дорогу на «красный». А тут — написал плохое слово в лифте. В Китае давно есть такая штука «социальный рейтинг». Законопослушные граждане получают льготы и плюшки от государства. Скидки на ЖКХ. Или билеты в пансионат. Наверно, мы даже сами не будем знать своих рейтингов. Людей поделят на тех, кто законопослушен и тех, кому сильно доверять нельзя.

- Противостоять «большому брату» будут?

- Конечно! Зародится ответное движение диссидентов, которые будут использовать старомодные кнопочные телефоны. Эти аппараты сложнее отследить. Будут носить маски, на которых будет нанесен специальный рисунок, сбивающий с толку нейроны камер. Можно просто на лицо нанести крем, который сломает мозги видео-роботу. Рано или поздно это кончится крупным конфликтом – бунтом против электронной слежки.

АГЕНТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Если все разъедутся из крупных городов, выходит, рухнет арендный бизнес? В Москве многие выживают, сдавая бабушкину квартирку понаехавшим.

- Разумеется. Цены на аренду упадут и в Москве, и в других городах, и за рубежом. Закроется лавочка, когда люди сдавали квартиру, а сами уезжали на Бали. Эта же беда ударит по кафе. По пятницам многие собирались в баре выпить пива. А теперь? Я праздновал День рождения на карантине. Ну, с семьей отметил, потом вечером пошел в скайп и там еще с друзьями немножко посидел. Это тоже сейчас такая примета времени.

- А что же будет с путешествиями?

- Будем путешествовать по стране. Вернется мода на дачи. Уже замечен огромный спрос на участки под Москвой. А улететь на выходные в Милан или Мадрид не выйдет. Без тестов на болезни и вирусы вас уже никуда не выпустят. Придется вести «электронный паспорт» со своими болячками. Мы переходим в «цифровое Средневековье».

- А если новый вирус зародится? Как с ним будут бороться? Чтобы он не расползся по всему миру.

- Возникнут службы биологической безопасности. Будет международная и в каждой стране своя. Им дадут право инспекции любых районов. Разрешат вводить в любой точке мира карантин. И все великие державы будут вынуждены с этим согласиться. Поддерживать действия этой структуры станут и военным образом. Приедут инспекторы в Китай. Увидят, что в одном городе идет новый грипп. И обнесут область колючей проволокой. И рыпнуться не выйдет. Такая реальность.