2020-05-27T18:59:11+03:00
Происшествия

Стало известно имя бизнесмена, напавшего на семью актёра Ивана Оганесяна

Им оказался сын известного музыканта и композитора
Наталия ЕРОШКИНА
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После случившегося артист обратился в полициюПосле случившегося артист обратился в полициюФото: кадр из фильма
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Ранее kp.ru сообщила о том, что на семью 47-летнего актёра сериалов "Нюхач" и "Моя прекрасная няня" было совершено вооруженное нападение. Это произошло на участке в тихом местечке - подмосковного посёлке "ДНТ Топаз", где Иван Оганесян самоизолировался со своей семьёй. Но в мирный отдых артиста внезапно ворвался пьяный сосед с заряженным охотничьим ружьём. Без жертв не обошлось. мужчина на глазах всей семьи расстрелял любимого питомца - 2-летнего пса Гарика. Люди чудом не пострадали лишь потому, что успели укрыться от агрессора в доме, но мужчина угрожал расправой и самому артисту и его товарищу, который приехал в гости. После случившегося артист со своим адвокатом обратился в полицию, оставлять безнаказанным такую жестокость он не мог. Да и пока человек способный на такое разгуливает где-то поблизости о покое и безопасности можно забыть.

Полиция провела проверку и возбудила по данному факту уголовное дело за угрозу убийством. Но подозреваемый ещё не задержан.

Но уже стало известно, кто нарушил спокойствие воскресного вечера семьи Ивана Оганесяна и до смерти напугал не только 5-летних дочерей-близняшек, но и взрослых. Этого мужчину зовут Эдуард Шнапир, ему 44-года, он крупный бизнесмен и генеральный директор крупного заведения на Тверской улице.

Его отец - уважаемый педагог, музыкант, автор программы по слушанию музыки для факультета начальных классов Педагогического института им. В.И. Ленина. Генрих Абрамович Шнапир был почетным гостем на международных научно-практических конференциях и фестивалях, проводил мастер-классы и делился своим опытом по преподаванию музыки. Он был композитором и основателем школы ладового ритма. В январе 2020 года на 89 году жизни Генрих Абрамович скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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