2020-05-27T18:55:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников ответил на вопрос Собчак, могут ли в России подделывать статистику по коронавирусу

Врач объяснил, что своими глазами видит спад заболеваемости
Роман ГОЛОВАНОВ
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Доктор Мясников ответил на вопросы Ксении Собчак.Доктор Мясников ответил на вопросы Ксении Собчак.Фото: www.youtube.com
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Доктор Александр Мясников дал интервью телеведущей Ксении Собчак для ее YouTube-блога. Журналистка усомнилась в достоверности статистики по коронавирусу. Она показала врачу цифры заболеваемости в Краснодарском крае и Калужской области.

- Как только официальные власти сказали, что мы выходим на плато, вдруг начинается ровная статистика. Так же не бывает, - удивилась телеведущая.

- Вы пытаетесь мне доказать, что мы занижаем данные смертности и заболеваемости. – ответил Мясников. Дальше он говорил только свое личное мнение – не как официальный представитель. – Я считаю, что это не так. То, что там подлаживается, это я не знаю. Дураков у нас много в стране. Я не считаю, что у нас подделывают статистику.

Врач сказал, что во лжи нет смысла. Собчак аргумент парировала – якобы власти нужно успокаивать людей.

- Есть простая вещь, почему я в это не верю. Не официальные слова: «Да здравствует с красным знаменем!» А вот по уму. Мы с вами ходили туда (в зону ковида). Конец апреля – у меня там был ад. У меня была вереница машин, была завалена реанимация. У меня сегодня на 615 коек лежит меньше половины. У меня там 290 человек. У меня 4 реанимации – по 5-6 человек в них, - поделился он цифрами.

Мясников рассказал, как звонил своим друзьям в скорую помощь.

- Говорю, слушайте, везите нам больных. Отвечают, что они распределяют ровно по больницам, чтобы была равномерная загрузка. Это во всех больницах так. Дальше все просто. Мы знаем по Западу, по Востоку, по Москве – это трехмесячный цикл. Как оно пошло вверх, оно придет в норму через 2,5-3 месяца. Соответственно, где когда начинается, так и будет идти. Можно ли сразу выйти? Маленькой стране, наверно, да. Но когда страна от Камчатки до Калининграда, считайте, что все это будет волнообразно катиться.

На помощь Мясникову пришел заведующий патологоанатомическим отделением ГКБ им. Жадкевича Аус Даабусь.

- Наша статистика самая достоверная. Идет приказ. У пациентов с COVID+ и с подозрением на болезнь проводить вскрытие, - ответил эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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