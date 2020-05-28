Число умерших из-за коронавируса в России на 28 мая 2020 года увеличилось до 3 968 человек. Жертвами инфекции covid-19 за последние сутки в разных регионах страны стал 161 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С начала выявления первых заболевших в РФ общее число заражений достигло 370 680 человек, за сутки коронавирус был выявлен специалистами у 8 338 человек. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, наибольшее число инфицированных приходится на Москву. Там инфицированы с начала эпидемии более 171 тысячи граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Минздраве России утвердили методические рекомендации. Они позволяют определить первоначальную причину смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что в нашей стране, в отличие от большинства других, тела более 98% жертв болезни подвергаются патологоанатомическому исследованию, в том числе вскрытию. Это означает, что эксперты имею возможность оценить истинное влияние covid-19 на смертность.