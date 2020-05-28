Число выздоровевших от коронавируса в России на 28 мая 2020 года увеличилось до 142 208 человек. Всего за сутки больницы в разных регионах страны покинули 11 079 пациентов. Все они теперь здоровы, их состояние врачи оценивают как стабильное.

По данным портала стопкоронавирус.рф, общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в РФ превысило 370 тысяч инфицированных. Однако государство, по оценкам экспертов и президента, уже вышло на плато.

Ранее сайт kp.ru писал вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России ученые разрабатывают 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции. Ее создание происходит на специальных 14 платформах. По ее словам, на разработку тест-систем и сыворотки от covid-19 из средств федерального бюджета выделено более 3 миллиардов рублей.

К слову, сейчас 5 препаратов от вируса проходят клинические испытания, а еще 4 числятся на прохождении процедуры государственной регистрации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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