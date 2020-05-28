2020-05-27T23:08:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 28 мая 2020 увеличилось до 370 680 человек

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в России на 28 мая 20202 года
Григорий ЛЕОРДА
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За сутки полностью выздоровели 11 079 человекЗа сутки полностью выздоровели 11 079 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Списки заболевших коронавирусом в России за последние сутки пополнили 8338 человек из 83 регионов. Большая часть проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской и Ростовской областях. Общее число заболевших к этому моменту - 370 680.

- За сутки полностью выздоровели 11 079 человек. За весь период зафиксировано 3968 летальных исхода, выздоровели 142 208 человек, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, почему в стране так много спасенных жизней.

- Режим самоизоляции, нерабочих дней, - все это дало возможность нашей медицине не захлебнуться от вала госпитализаций, растянуть по времени массовое поступление больных. Благодаря всем заранее предпринятым усилиям нашим врачам не приходится сегодня стоять перед ужасным моральным выбором - кого из пациентов класть под ИВЛ, а кого оставить без необходимой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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