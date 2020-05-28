Коронавирус в России, последние новости на 28 мая 2020: в Москве придумали "прогулочный режим", в статистику заболевших не запишут людей без симптомов
Прошедшие сутки были богаты на "ковидные новости". Сначала главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о текущей ситуации в стране, затем состоялось несколько совещаний. Сразу после них мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном послаблении режима ограничений. При этом сам режим был продлен до 14 июня.
- Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, - сказал московский градоначальник и объявил о старте (пока в качестве теста) "прогулочного режима". О том, как он будет реализован читайте здесь.
Чуть позже Минздрав выпустил методичекие рекомендации. Там ведомство разъясняет кого записывать в коронавирусную статистику. К примеру, стало известно, что если вирус есть, а симптомов нет, то человека записывают в носители болезни. В статистику заболеваемости и смертности такие случаи не включаются. Подробнее об этих тонкостях читайте здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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