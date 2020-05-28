2020-05-28T10:43:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 28 мая 2020: 8371 человек заболел за сутки

Оперштаб публикует данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 28 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Снижается количество заболевших коронавирусом в России, каждый день из оперативного штаба приходят цифры, которые не превышают 9 тысяч человек (такие цифры держатся уже шестые сутки). За последние сутки, 28 мая 2020 года, в больницах России выявили 8371 заболевшего COVID 2019 в 85 регионах (напомним, еще вчера цифра была – 8338). Всего в стране с начала пандемии выявлено более 379 тысяч заболевших.

- У 42,5% заболевших не было клинических проявлений болезни. По последним данным, зафиксировано еще 174 летальный исход, - сообщили в оперативном штабе.

Больше всего выявляют заболевших в Москве и Московской области, но и там показатели существенно снижены за последнюю неделю.

Более 100 заболевших выявили в следующих регионах: в Москве – 2054 человека, в Московской области - 774, Санкт-Петербурге – 383, Свердловской области – 268, Нижегородской – 228, Ростовской – 154, Красноярском крае - 147, Архангельской области – 127, Республике Дагестан – 124, Волгоградской – 111, Воронежской – 110, Тульской – 110, Брянской – 109, Ханты-Мансийской АО – 104.

- Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 379 051 случай коронавируса в 85 регионах, за сутки полностью выздоровели 8785 человек. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека, - рассказали в оперативном штабе по предотвращению коронавируса.

В мире на утро 28 мая зарегистрировано 5 738 043 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки – 105 005 человек, что составляет 1,86%.

Цифры

Как меняется число заболевших от коронавируса в России (данные Оперативного штаба):

25 мая – 353 427,

26 мая – 362 342,

27 мая – 370 680,

28 мая - 379 051.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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