2020-05-28T08:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 28 мая 2020: от COVID-19 вылечились больше 122 тысяч человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 28 мая 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 28 мая 2020: в этом году туристический сезон будет отличаться от предыдущихКоронавирус в Турции, последние новости на 28 мая 2020: в этом году туристический сезон будет отличаться от предыдущихФото: Иван МАКЕЕВ
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Последние новости о коронавирусе в Турции на 28 мая 2020 года таковы: 159 797 случаев заражения, 4 431 человек скончался, 122 793 человека выздоровели.

На текущий момент ситуация с COVID-19 в стране стабилизировалась. Впрочем, в Турции, в отличие от других стран, не было нехватки защитных средств или мест в больницах. Мало того, власти помогали тем странам, где была более тяжелая обстановка с «чумой 21 века», посылая им гуманитарные грузы.

Сейчас в стране открыты торговые центры, кафе, рестораны, салоны красоты. Местные жители могут как раньше гулять и навещать близких родственников. Но при этом они обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, пока не во всех провинциях открыли въезд и выезд.

Пока в стране готовятся к туристическому сезону. Конечно, он будет не таким, как в прошлом году. Во-первых, во всех отелях должен быть оборудован изолятор, если вдруг у одного из постояльцев будет повышенная температура. Во-вторых, на территории отелей, в фойе, в коридорах и в столовой должна быть нанесена разметка в полтора метра. Или о необходимости соблюдать дистанцию обязан будет сообщать персонал.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 28 мая 2020 года, накануне в стране выявили еще 1035 зараженных, а за сутки скончались 34 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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