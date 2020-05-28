Коронавирус в Италии, последние новости на 28 мая 2020: уже больше 147 тысяч человек вылечились от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 28 мая 2020 года, с начала пандемии в стране выявили 231 139 зараженных. Из них 147 101 человек выздоровел, 33 072 человека - скончались.

Страна, которая так долго и отчаянно боролась с «чумой 21 века», постепенно выходит из карантина. Статистика улучшается: госпитализированных меньше, смертность от ковида падает. Сейчас в Италии уже открыли торговые центры, магазины, салоны красоты, заведения общепита. Но, конечно, все жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и находиться в общественных местах в масках. Также в храмах разрешили проводить службы.

Кроме того, летом итальянцы будут отдыхать на пляжах, даже сейчас они уже открыты в некоторых регионах. Конечно, из-за пандемии ввели новые меры безопасности. Шезлонги расставили подальше друг от друга, а все оборудование на пляжах будут дезинфицировать, чтобы не дать отдыхающим подцепить заразу.

Также с 3 июня все желающие смогут спокойно путешествовать по стране. Но, естественно, в тех провинциях, где будет действовать карантинная зона, туристов пока не ждут. А для иностранцев Италия пока закрыта.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 28 мая 2020 года, местные жители жалуются на повышение цен на блюда и напитки в стране. А вот сами рестораторы оправдывают это тем, что приходится тратить большие суммы на обеспечение безопасности гостей. Например, устанавливать у столиков стеклянные "противовирусные" перегородки.